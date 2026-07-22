За повторное вождение в пьяном виде и ДТП великолучанина ждёт суд

10:30, 22 июля 2026, ПАИ

В Великих Луках прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, 16 мая 2026 года мужчина, ранее лишённый права управления за пьяную езду, совершил ДТП у жилого дома на улице Новосокольнической. Сотрудники ДПС выявили у него признаки опьянения. Поскольку водитель был госпитализирован, освидетельствование на месте провести не удалось. Инспектор оформил направление на медицинское освидетельствование, в ходе которого в крови мужчины обнаружили этанол 1,9 мг/см³.

Материалы направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до двух лет.