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Общество

Фрагменты «Лебединого озера» и «Жизели» покажут на балетном вечере в Пушкинских Горах

1 августа в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника состоится балетный вечер памяти танцовщика и педагога-хореографа Геннадия Селюцкого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото предоставлено Пушкинским заповедником

Селюцкий — лауреат международного конкурса в Вене, солист Кировского, ныне Мариинского, театра, внесший значительный вклад в развитие русской балетной школы.

В программе вечера выступят представители петербургской хореографической школы: Евгений Коновалов, Юлия Махалина, Валерия Кузнецова, Олеся Новикова, Софья Валиуллина, Антон Осетров, Далер Рузиматов, Алиса Русина, Леа Томассон, Наиль Хайриасов, Алиса Баринова и Руслан Стенюшкин.

Зрители увидят фрагменты из известных балетов «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Корсар», «Легенда о любви» и «Раймонда». Также в программу вошли хореографические миниатюры на музыку Альбиони, Чайковского, Сен-Санса и Медведева.

Автор проекта — Татьяна Бонковска.

Балетный вечер начнется 1 августа в 18:00 по адресу: Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, дом 1. Программа опубликована на сайте музея. Билеты можно приобрести в кассе и онлайн. Количество мест ограничено.

Справки по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 (обед с 13:00 до 14:00).

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