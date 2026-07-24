Уроженка Псковской земли: православные чтят память святой княгини Ольги
24 июля православные верующие чтят память святой равноапостольной великой княгини Ольги, во святом крещении Елены. Согласно преданию, будущая правительница Киевской Руси родилась на Псковской земле — в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских. Она происходила из рода Гостомысла, по совету которого, как гласит предание, варяги были призваны княжить в Новгороде.
В 903 году Ольга стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства древлянами в 945 году княгиня, отказавшись от повторного брака, взяла на себя государственное управление при своем трехлетнем сыне Святославе. В историю она вошла как одна из наиболее значимых правительниц Древней Руси, сыгравшая большую роль в развитии государства и культуры.
В 954 году княгиня Ольга отправилась в Царьград — Константинополь — с религиозной и дипломатической миссией. Там ее с почестями принял византийский император Константин VII Багрянородный. Ольгу впечатлили христианские храмы и святыни, после чего она приняла христианство.
Таинство крещения над княгиней совершил Константинопольский патриарх Феофилакт, а ее восприемником стал сам император. При крещении Ольга получила имя Елена — в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. По преданию, патриарх благословил княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».
Вернувшись из Византии, Ольга активно распространяла христианское вероучение среди язычников и стала возводить первые христианские храмы. Среди них — храм во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда, храм Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске.
Особое место в истории Пскова занимает собор во имя Святой и Живоначальной Троицы. Согласно летописному преданию, место для его строительства княгине указали свыше: на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча» — «Луч Трисиятельного Божества».
Святая княгиня Ольга скончалась в 969 году. Перед смертью она завещала совершить ее погребение по христианскому обряду. Ее нетленные мощи были помещены в Десятинной церкви в Киеве.
Память святой равноапостольной великой княгини Ольги особенно почитается на Псковской земле.