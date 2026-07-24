Уроженка Псковской земли: православные чтят память святой княгини Ольги

07:01, 24 июля 2026, ПАИ

24 июля православные верующие чтят память святой равноапостольной великой княгини Ольги, во святом крещении Елены. Согласно преданию, будущая правительница Киевской Руси родилась на Псковской земле — в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских. Она происходила из рода Гостомысла, по совету которого, как гласит предание, варяги были призваны княжить в Новгороде.

В 903 году Ольга стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства древлянами в 945 году княгиня, отказавшись от повторного брака, взяла на себя государственное управление при своем трехлетнем сыне Святославе. В историю она вошла как одна из наиболее значимых правительниц Древней Руси, сыгравшая большую роль в развитии государства и культуры.

В 954 году княгиня Ольга отправилась в Царьград — Константинополь — с религиозной и дипломатической миссией. Там ее с почестями принял византийский император Константин VII Багрянородный. Ольгу впечатлили христианские храмы и святыни, после чего она приняла христианство.

Таинство крещения над княгиней совершил Константинопольский патриарх Феофилакт, а ее восприемником стал сам император. При крещении Ольга получила имя Елена — в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. По преданию, патриарх благословил княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

Вернувшись из Византии, Ольга активно распространяла христианское вероучение среди язычников и стала возводить первые христианские храмы. Среди них — храм во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда, храм Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске.

Особое место в истории Пскова занимает собор во имя Святой и Живоначальной Троицы. Согласно летописному преданию, место для его строительства княгине указали свыше: на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча» — «Луч Трисиятельного Божества».

Святая княгиня Ольга скончалась в 969 году. Перед смертью она завещала совершить ее погребение по христианскому обряду. Ее нетленные мощи были помещены в Десятинной церкви в Киеве.

Память святой равноапостольной великой княгини Ольги особенно почитается на Псковской земле.