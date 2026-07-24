Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уроженка Псковской земли: православные чтят память святой княгини Ольги

24 июля православные верующие чтят память святой равноапостольной великой княгини Ольги, во святом крещении Елены. Согласно преданию, будущая правительница Киевской Руси родилась на Псковской земле — в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских. Она происходила из рода Гостомысла, по совету которого, как гласит предание, варяги были призваны княжить в Новгороде.

Фото: pskov.ru

В 903 году Ольга стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства древлянами в 945 году княгиня, отказавшись от повторного брака, взяла на себя государственное управление при своем трехлетнем сыне Святославе. В историю она вошла как одна из наиболее значимых правительниц Древней Руси, сыгравшая большую роль в развитии государства и культуры.

В 954 году княгиня Ольга отправилась в Царьград — Константинополь — с религиозной и дипломатической миссией. Там ее с почестями принял византийский император Константин VII Багрянородный. Ольгу впечатлили христианские храмы и святыни, после чего она приняла христианство.

Таинство крещения над княгиней совершил Константинопольский патриарх Феофилакт, а ее восприемником стал сам император. При крещении Ольга получила имя Елена — в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. По преданию, патриарх благословил княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

Вернувшись из Византии, Ольга активно распространяла христианское вероучение среди язычников и стала возводить первые христианские храмы. Среди них — храм во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда, храм Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске.

Особое место в истории Пскова занимает собор во имя Святой и Живоначальной Троицы. Согласно летописному преданию, место для его строительства княгине указали свыше: на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча» — «Луч Трисиятельного Божества».

Святая княгиня Ольга скончалась в 969 году. Перед смертью она завещала совершить ее погребение по христианскому обряду. Ее нетленные мощи были помещены в Десятинной церкви в Киеве.

Память святой равноапостольной великой княгини Ольги особенно почитается на Псковской земле.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






24 июля 2026

В храме невельской деревни Стуколово проведут праздник в честь Дня крещения Руси
24 июля 2026

Грозы, звёзды и страда: народные приметы на Ольгин день
24 июля 2026

День города Пскова: праздничная программа на 24 июля
24 июля 2026

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области
24 июля 2026

Уроженка Псковской земли: православные чтят память святой княгини Ольги
24 июля 2026

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
24 июля 2026

Истории храма в Выбутах посвящён новый выпуск «Русской славы земля»
23 июля 2026

В Псковской области обсудили вопросы сохранения исторической памяти и развития просветительских проектов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...