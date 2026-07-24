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Общество

В храме невельской деревни Стуколово проведут праздник в честь Дня крещения Руси

Великолукская епархия приглашает жителей Псковской области на семейный праздник «Просвещение от млада до велика», который состоится 28 июля, в День крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в деревне Стуколово Невельского района. Об этом ПАИ сообщили в епархии.

Фото: Великолукская епархия

Праздник пройдет в храме Святого Равноапостольного Князя Владимира и на прихрамовой территории по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы.

Торжества начнутся в 09:00 с богослужения. Его совершит духовенство Великолукского и Невельского церковных округов Великолукской епархии. После службы гостей ждет праздничная трапеза и общение.

По предложению владыки Варнавы праздник пройдет под девизом «Крещение Руси — это просвещение от млада до велика».

Православный храм Святого Равноапостольного Князя Владимира был построен 25 лет назад в живописном месте между озерами Малый Иван и Балаздынь, у трассы на деревню Опухлики. Храм передан Великолукской епархии Псковской митрополии. В последние годы он был закрыт из-за отсутствия прихода.

Богослужение в День крещения Руси пройдет здесь впервые за несколько лет.

28 июля православные отмечают память святого равноапостольного князя Владимира. В этот же день на государственном уровне отмечается День крещения Руси.

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