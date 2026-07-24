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Грозы, звёзды и страда: народные приметы на Ольгин день

Ольга Страдница наступила по народному календарю, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес — по грибы и по ягоды. «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть», — говорили люди. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. «Ольга — на поле подмога», — верили люди.

Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. «Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск», — так образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали: резкий гром – к тихому дождю, гулкий — к ливню.

День святой Ольги называли еще Стожарами — такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.

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Грозы, звёзды и страда: народные приметы на Ольгин день

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