День города Пскова: праздничная программа на 24 июля

07:38, 24 июля 2026, ПАИ

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Этот день Псков отпразднует молебном и фестивалем в честь княгини, а также семейными развлечениями в парке аттракционов на берегу Великой.

С 11:00 до 20:00 у стен Свято-Троицкого кафедрального собора пройдёт первый фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси». Полная программа праздника есть здесь.

В 12:30 до 13:00 на Вечевой площади Псковского кремля будет совершаться молебен святой княгине Ольге.

С 18:00 до 19:30 в парке аттракционов «Волшебная гора» состоится шоу «Битва талантов» с выступлениями финалистов, работой интерактивных площадок и выставкой ретро-автомобилей.