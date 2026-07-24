Показ короткометражек вне конкурса в рамках кинофестиваля «Западные ворота» стартовал в Пскове

13:53, 24 июля 2026, ПАИ

Показ короткометражных фильмов, представленных вне основной конкурсной программы VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», стартовал в псковском кинотеатре «Смена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фестиваля.



Фото: пресс-служба кинофестиваля



Фото: пресс-служба кинофестиваля



Фото: пресс-служба кинофестиваля



Фото: пресс-служба кинофестиваля







В неконкурсную программу вошли работы лауреатов и участников различных кинофестивалей. В «Смене» запланированы показы в рамках ежегодной программы «До 16 и старше», а также специальные программы, посвящённые 90-летию «Союзмультфильма» и новому кино Якутии.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».