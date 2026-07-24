Круглый стол о кинокритике и современных фестивалях проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» проходит в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».
Известные журналисты, PR-специалисты, кинокритики, режиссёры, сценаристы и продюсеры обсудят актуальные вопросы современной киноиндустрии, роль кинокритики в фестивальном движении и соблюдении этики в пиаре.
С полной программой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» можно ознакомиться по ссылке.
ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».
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