Круглый стол о кинокритике и современных фестивалях проходит в медиацентре ПАИ

12:30, 24 июля 2026, ПАИ

Круглый стол «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» проходит в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Известные журналисты, PR-специалисты, кинокритики, режиссёры, сценаристы и продюсеры обсудят актуальные вопросы современной киноиндустрии, роль кинокритики в фестивальном движении и соблюдении этики в пиаре.

С полной программой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» можно ознакомиться по ссылке.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».