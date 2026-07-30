Супружеская пара из Печор обвиняется в сбыте немаркированной табачной продукции

14:48, 30 июля 2026, ПАИ

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в сбыте немаркированной табачной продукции. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, супруги в составе организованной группы с августа 2023 года по октябрь 2025 года приобретали, хранили и перевозили немаркированные сигареты с целью сбыта, а также продавали их в принадлежащие обвиняемому торговые павильоны в Печорах. Общая стоимость изъятой продукции составила 2,7 миллиона рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки, совершённые в крупном размере организованной группой.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли всю немаркированную табачную продукцию из оборота. Решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.