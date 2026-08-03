«Пока жива традиция – жив наш народ»: как «Новоржевские скобари» сохраняют культуру через творчество

17:15, 03 августа 2026, ПАИ

Видеопроект «Живая традиция» запустило Псковское агентство информации в рамках Года единства народов России. В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы Псковской области, которые помогают сохранить традиции через творчество, отражающее жизненный опыт народа, его взгляды и идеалы. Один из них – народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари».

​Автор: Дмитрий Коновалов. Фото на превью видеозаписи из группы «Новоржевские скобари» в соцсети «ВКонтакте».

Коллектив был создан ещё в 1990 году на базе районного дома культуры профессиональным музыкантом Юрием Степановым, который владел гармошкой. В начале участники просто исполняли частушки, которые слышали в деревнях, но потом стали дополнительно собирать материалы, брать в обработку народные песни.

Коллектив продолжает развиваться и сейчас, формируя свой репертуар. Совсем недавно он был награждён на международном конкурсе в Санкт-Петербурге. «Мы не упускаем возможности показать людям прелесть нашей самобытной песни, именно той старинушки, которую нужно доносить до современного слушателя. Пока жива традиция – жив наш русский народ. Это как добрая русская сказка – все мы родом оттуда», – отметила руководитель ансамбля «Новоржевские скобари» Наталья Барихновская и добавила, что в планах – покорить песнями Москву.