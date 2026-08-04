345 человек спасли при пожарах в Псковской области за семь месяцев

18:40, 04 августа 2026, ПАИ

За семь месяцев 2026 года при пожарах в Псковской области сотрудники МЧС вывели из огня 345 человек и спасли материальные ценности на сумму 117 миллионов 113 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме того, удалось сохранить 166 строений и 22 единицы автотранспорта. Всего с января по июль в Псковской области зарегистрировано 2 739 пожаров. В городах и райцентрах произошло 723 пожара, в сельской местности – 2 016.

В огне погибло 46 человек, в том числе один несовершеннолетний, ещё 14 человек получили травмы.