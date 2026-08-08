Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, поймали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Так, ночью 4 августа в Пскове на улице Ижорского Батальона инспекторы ДПС остановили Hyundai. За рулём машины был пьяный 32-летний местный житель.
Кроме того, ночью 2 августа по улице Дубовой в Великих Луках на автомобиле Hyundai ехал 44-летний великолучанин, который тоже управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Обе иномарки изъяли. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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