Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

22:39, 08 августа 2026, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, поймали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 4 августа в Пскове на улице Ижорского Батальона инспекторы ДПС остановили Hyundai. За рулём машины был пьяный 32-летний местный житель.

Кроме того, ночью 2 августа по улице Дубовой в Великих Луках на автомобиле Hyundai ехал 44-летний великолучанин, который тоже управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Обе иномарки изъяли. Обстоятельства произошедшего выясняются.