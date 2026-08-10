Перепады «высот». Экономический обзор Псковской области: ключевые события июня 2026 года

11:12, 10 августа 2026, ПАИ

Июль 2026 года стал для экономики Псковской области, как и для всей страны, месяцем контрастов. С одной стороны, очередное осторожное снижение Банком России ключевой ставки и при этом негативный прогноз по инфляции, атаки на WB, от которых пострадали и предприниматели региона. А с другой – пик туристического сезона и продолжение инвестактивности.

Большая экономика: ставка вниз, инфляция вверх

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 14% годовых. Это уже десятое снижение ставки подряд с июня 2025 года, но второй раз подряд шаг снижения оказался минимальным. Формально решение выглядело как продолжение курса на смягчение денежно-кредитной политики, но по сути стало сигналом тревоги: регулятор одновременно резко повысил прогноз инфляции на конец года – до 6–7% с прежних 4,5–5,5%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания подчеркнула, что «проинфляционные риски на будущее заметно выросли», и указала на новые бюджетные вводные и ускорившийся рост цен как причины пересмотра прогноза. Годовая инфляция в России, по данным Росстата, к 20 июля составила 5,9%, а по итогам июня достигла 6,02% против 5,31% месяцем ранее, впервые превысив отметку 6% с начала года. В Псковской области по итогам июня инфляция составила 6,1%.

Диапазон средней ключевой ставки на весь 2026 год повышен с 14–14,5% до 14,5–14,6% годовых, а на 2027 год – с 8–10% до 10,5–12,5%.

Дополнительным индикатором напряжённости в макроэкономике стал дефицит федерального бюджета в первом полугодии – 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП, что на 2,3 трлн рублей выше показателя аналогичного периода 2025 года; Минфин впервые отложил размещение гособлигаций на неопределённый срок. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года. Аналитики обращают внимание, что заседание пройдёт буквально за неделю до больших выборов.

Для Псковской области, где инвестиционный климат тесно связан со стоимостью заёмных денег, июльская картина вновь оказалась двойственной: ставка продолжила снижаться, но темпы охлаждения инфляции замедлились, а прогнозы стали жёстче. Управляющий Отделением Псков Банка России Андрей Токарев на коммуникационной сессии с участием бизнеса и региональных властей в начале июля отмечал, что годовая инфляция в регионе снижалась четыре месяца подряд и достигала минимума с октября 2023 года. Но общероссийский разворот в июне – июле вновь изменил этот тренд.

Регион: минус долги

Финансовое положение области в июле продолжало улучшаться благодаря федеральной поддержке. 3 июля правительство России списало долговое обязательство по бюджетным кредитам сразу для 17 регионов, включая Псковскую область. Общая сумма списаний по стране составила 16,7 млрд рублей, из которых Псковской области списали почти 2,5 млрд рублей. После этого госдолг региона снизился до 13,86 млрд рублей.

На конференции регионального отделения «Единой России» губернатор Михаил Ведерников привёл обновлённые цифры: отношение госдолга к собственным доходам региона снижено с 102% до 42%.

13 июля депутаты Законодательного Собрания Псковской области приняли ряд оперативных решений, напрямую влияющих на инвестиционный климат. Парламентарии утвердили подготовленный правительством нормативный акт о переводе двух земельных участков в Пустошкинском муниципальном округе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию, необходимую для развития производства, тем самым дав старт крупному инвестиционному проекту в округе. На участке построят новый цех с линией сращивания для выпуска клеёного бруса, а также склады для готовой продукции и систему хранения отходов производства.

ОЭЗ «Моглино»: ещё один год работы

Июль стал для особой экономической зоны «Моглино» месяцем двух сюжетов – праздничного и производственного. 19 июля зона отметила 14-летие: постановление о её создании было подписано 19 июля 2012 года, а первые резиденты пришли на площадку в конце 2017 года. К годовщине в ОЭЗ было зарегистрировано 15 резидентов, 7 из которых уже выпускают продукцию, а по итогам 2025 года «Моглино» заняло высокие позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.

Завод «Титан-Полимер» продолжал двигаться по графику строительства второй очереди. К началу июля предприятие получило около 90% технологического оборудования для будущего производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и полибутилентерефталата (ПБТ); поставки планируется завершить в октябре 2026 года. 14 июля на стройплощадке начался монтаж четырёх вертикальных стальных резервуаров объёмом по 900 кубометров каждый для хранения технологического сырья. А 23 июля на территории строящегося комплекса стартовал монтаж опытной установки для разработки отечественной технологии производства ПБТ мощностью 100–125 кг термопласта в сутки, предназначенной для последующего масштабирования технологии на основном производстве.

Фонд инвестразвития: новые федеральные партнёрства

Июль оказался насыщенным для Фонда инвестиционного развития Псковской области, который выступил региональным оператором нескольких федеральных программ поддержки промышленности.

7 июля на площадке представительства правительства Псковской области в Москве губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко подписали соглашение о сотрудничестве, региональным оператором которого выступит именно фонд. Документ открывает промышленным предприятиям региона доступ к грантам от Минэкономразвития и Минпромторга, а также даёт прямой выход на крупнейшие госкорпорации с конкретными техническими заданиями по доработке и сертификации продукции.

«Псковская область обладает значительным промышленным и логистическим потенциалом. Наше сотрудничество откроет местным технологическим компаниям прямой доступ к инструментам грантовой поддержки и подтверждённому спросу со стороны крупнейших госкорпораций. Это позволит региону не только укрепить свои позиции в сфере импортозамещения, но и стать важным звеном в формировании новых технологических цепочек», – отметил Дворниченко. На момент подписания статус международной технологической компании (МТК) в регионе имели 7 предприятий, хотя потенциал области, по оценке центра, значительно выше.

Другое направление работы фонда – деятельность подведомственного ему Регионального центра компетенций (РЦК), который является оператором федерального проекта «Производительность труда» на территории региона. 16 июля на производственной площадке одного из псковских предприятий прошла рабочая встреча в рамках проекта: специалисты РЦК приступили к комплексному диагностическому аудиту производственных процессов, по итогам которого совместно с рабочей группой завода будет сформирована дорожная карта мероприятий – внедрение инструментов бережливого производства, системы 5С, стандартизация процессов и обучение персонала. Все услуги РЦК предоставляются предприятиям-участникам на безвозмездной основе, а разрабатываемые программы носят индивидуальный характер и позволяют повышать эффективность без крупных капитальных затрат.

Помимо институциональной работы, фонд получил и прямую финансовую поддержку от федерального центра: как стало известно 22 июля, ожидается, что в 2027 году Псковская область получит из федерального бюджета 72,6 млн рублей на развитие промышленности в рамках единой региональной субсидии. Планируется, что 64 млн рублей из этой суммы пойдут на докапитализацию действующего на базе фонда Регионального фонда развития промышленности (РФРП) для выдачи предприятиям льготных займов по ставке от 5 до 9% годовых, а оставшаяся часть – на возмещение части затрат на покупку нового оборудования. В целом с 2021 по 2026 год Минпромторг уже выделил региону в рамках единой региональной субсидии 436 млн рублей.

Топливный кризис: от жёстких мер к нормализации

Топливная тема, обострившаяся ещё в июне, оставалась актуальной и в июле.

Псковская область прошла через все стадии кризиса. С начала июля были введены лимиты в 20 литров, с 10 июля работала система «чёт-нечёт». Вводились кратковременные ограничения на отпуск топлива в определённые часы. Одними из первых в стране в регионе начали штрафовать перекупов и «хомяков» – за ненадлежащее хранение и перевозку топлива.

Социальные сети губернатора Михаила Ведерникова стали главным и проверенным источником актуальной информации о ситуации с топливом. Режим оповещения о преодолении топливного кризиса работал в ежедневном ритме. На заправках появились волонтёры, которые на месте регулировали потоки автомобилистов. Внятные и быстрые ответы быстро погасили спекуляции и местами паникёрские настроения, которые так старательно инспирировали противники России.

С середины июля ситуация в Псковской области динамично начала улучшаться. Были отменены временные рамки по продаже 92-го, сетевые заправки увеличили лимиты, потоки топлива были распределены таким образом, чтобы в районы, где его не хватало, бензовозы приезжали чаще.

В итоге в Пскове очередей за бензином нет, сошли на нет они и практически во всех муниципалитетах региона.

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Июль 2026 года подвёл предварительный итог первого полугодия для региональной экономики. Федеральный центр щедро списывал долги, Банк России продолжал смягчать денежно-кредитную политику при ухудшающемся инфляционном фоне, ОЭЗ «Моглино» демонстрировала неплохие темпы роста год к году. Однако факторы риска для развития бизнеса по-прежнему актуальны, давление продолжают оказывать внешние обстоятельства, которые затрагивают всю цепочку: от производителей, поставщиков до покупателей.

Для региональных властей и бизнеса это означает продолжение необходимости балансировать между использованием новых федеральных инструментов поддержки и по-прежнему непредсказуемой макроэкономической конъюнктурой в условиях идущей избирательной кампании.

«Экономический обзор Псковской области: ключевые события» – проект Псковского агентства информации. Объём происходящего в сфере региональной экономики постоянно растёт, число активных акторов бизнес-процессов увеличивается. Считаем важным и полезным отслеживать и фиксировать ключевые моменты экономического развития региона. Обзоры будут выходить ежемесячно. Для их подготовки привлекаются эксперты из предпринимательского сообщества, профильных органов власти, депутатского корпуса, институций по поддержке развития бизнеса и привлечению инвестиций.

Если вы хотите присоединиться к проекту в качестве эксперта или сообщить, на ваш взгляд, о знаковом событии или явлении в экономике региона, пишите на адрес a.mashkarin@mh-pskov.ru.