Псковичи могут получить консультацию по качеству и безопасности детских товаров

20:21, 10 августа 2026, ПАИ

Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Псковичи могут получить консультацию в территориальных консультационных центрах, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Акция, приуроченная к подготовке к новому учебному году, будет проходить с 10 по 21 августа. Специалисты ведомства проконсультируют граждан по широкому кругу вопросов о качестве и безопасности детской одежды и обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, школьных принадлежностей и детского питания. Кроме того, эксперты расскажут о действующих санитарно‑гигиенических требованиях к детским товарам.

Получить консультацию можно в территориальных консультационных центрах – их адреса и номера телефонов размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. На федеральном уровне работает круглосуточный единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555 49 43 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что безопасные и непригодные для купания пляжи назвал Роспотребнадзор в Псковской области.