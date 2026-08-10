Псковичи могут получить консультацию по качеству и безопасности детских товаров
Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Псковичи могут получить консультацию в территориальных консультационных центрах, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Акция, приуроченная к подготовке к новому учебному году, будет проходить с 10 по 21 августа. Специалисты ведомства проконсультируют граждан по широкому кругу вопросов о качестве и безопасности детской одежды и обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, школьных принадлежностей и детского питания. Кроме того, эксперты расскажут о действующих санитарно‑гигиенических требованиях к детским товарам.
Получить консультацию можно в территориальных консультационных центрах – их адреса и номера телефонов размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. На федеральном уровне работает круглосуточный единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555 49 43 (звонок бесплатный).
Ранее сообщалось, что безопасные и непригодные для купания пляжи назвал Роспотребнадзор в Псковской области.
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