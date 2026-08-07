Безопасные и непригодные для купания пляжи назвали в Псковской области

18:20, 07 августа 2026, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело мониторинг качества воды и песка на пляжах региона и напомнило жителям и гостям области, что не все водоёмы подходят для купания. Данные приведены по состоянию на 7 августа, уточнили ПАИ в ведомстве.

Так, непригодными для отдыха признано несколько водоёмов:

река Великая в районе городского пляжа в Пскове (улица Красноармейская);

городской пляж в Великих Луках на реке Ловати (зафиксировано неудовлетворительное качество воды и песка);

озеро Балаздынь в Великолукском муниципальном округе (территория ДОЛ «Берёзка»).

Роспотребнадзор уведомил администрацию Пскова, администрацию Великих Лук и руководство ДОЛ «Берёзка» о необходимости ограничить эксплуатацию этих пляжей. Ведомство призывает жителей и гостей региона обращать внимание на информационные знаки, предупреждающие о запрете купания.

При этом специалисты подтвердили безопасность ряда официальных пляжей. Купание разрешено на ряде площадок. Это:

муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский муниципальный округ);

пляж пансионата «Маево» (озеро Смёртное, Новосокольнический муниципальный округ);

пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, Печорский муниципальный округ, деревня Рогово);

пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, Печорский муниципальный округ, урочище Анохова Губа);

пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, Печорский муниципальный округ, деревня Молочково‑Дубенец);

пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, Пустошкинский муниципальный округ, деревня Холюны);

пансионат «Кривск» (Печорский муниципальный округ, деревня Кривск);

санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский муниципальный округ);

санаторий «Голубые озёра» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ);

детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (Гдовский муниципальный округ, озеро Забельское);

ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский муниципальный округ);

ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ);

ДОЛ «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный округ);

ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ);

ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский муниципальный округ);

ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ);

ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский муниципальный округ, деревня Урицкое).

В Роспотребнадзоре особо отметили, что в водоёмах, где купание запрещено, вода не проходит регулярное исследование. Чтобы отдых был безопасным, ведомство рекомендует пользоваться только официальными пляжами, где специалисты уже подтвердили качество воды и безопасность береговой территории.