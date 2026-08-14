Депутат Алексей Севастьянов обсудил с жителями Псковкирпича вопросы безопасности

14:57, 14 августа 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко провели встречу с жителями микрорайона Псковкирпич на улице Чернышевского. Поводом для встречи послужили обращения граждан по поводу безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

















Жители просят установить знаки ограничения скорости, сделать пешеходные переходы, заасфальтировать съезд в переулок и оборудовать тротуары. По итогам встречи в ближайшее время администрация города организует ремонт съезда. Вопрос установки знаков «20 км/ч» рассмотрит специальная комиссия.

Вопрос обустройства тротуаров, по словам Севастьянова, потребует дополнительного времени. Улица зажата частным сектором, специалистам предстоит определить возможные участки для обустройства пешеходных дорожек. Все поступившие предложения и проблемы взяты в работу.