Действительно ли болезни сердца «молодеют», объяснила специалист

15:58, 14 августа 2026, ПАИ

Действительно ли болезни сердца начали находить у пациентов молодого возраста и это является тревожным звоночком, рассказала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мне кажется, все болезни помолодели, в том числе и наши сердечные дела. В последние годы сместился акцент с лечения самой катастрофы заболевания на раннюю выявляемость», – отметила гостья эфира.

По её словам, сейчас существуют методики обнаружения даже предвестников факторов риска и это шаг вперёд, который позволяет на начальном этапе предотвратить катастрофу.

«Чем лучше мы обследуем, чем более мы осторожны, тем быстрее мы выявляем заболевания. Даже если немного повышается давление, это уже нужно лечить», – предостерегла кардиолог.