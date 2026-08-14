В Псковской области продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО

15:32, 14 августа 2026, ПАИ

Восьмидесятую сеть с начала года связали волонтёры деревни Фишнёво Бежаницкого района. Об этом пишет газета «Сельская новь» со ссылкой на группу «За Победу» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»







«Спасибо Никитиной Татьяне Васильевне, Петровой Вере Парфёновне, Ивановой Вере Валентиновне за работу, спасибо Карнаухову Владимиру Викторовичу, Ерафонову Владимиру Владимировичу, Миронову Виктору Ивановичу, Карасёву Борису Александровичу за обвязку основ, спасибо Петровой Раисе Григорьевне за изготовление «жучков» для сеток», – поблагодарили в сообществе.

И сейчас волонтёры продолжают вязать маскировочные сети и готовить их к отправке. В каждую сеть вплетают ленточки с пожеланиями для бойцов, а в каждую упаковку с маскировочными сетями вкладывают трогательные письма и сувениры от детей.

Работа по плетению маскировочных сетей ведётся и на базе Красногородского дома культуры, пишет газета «Заря». В зале Дома культуры который год работают неравнодушные люди – пенсионеры. Полоску к полоске – вместе они сплетают победу для фронта.