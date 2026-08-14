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Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города

В администрации Великих Лук состоялась рабочая встреча депутата Госдумы РФ Александра Козловского и вице-президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Мороза с депутатами Великолукской городской Думы и представителями общественного актива города. Основной темой стало развитие города и обсуждение вопросов, требующих взаимодействия муниципальных, региональных и федеральных структур, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв
  • Развитие Великих Лук обсудили депутаты на рабочей встрече в администрации города
    Фото: Александр Воробьёв

В мероприятии приняли участие представители администрации, депутаты гордумы, представители общественных организаций, ветеранского и волонтёрского сообщества, руководители учреждений и городские активисты. Открывая встречу, участники отметили важность постоянного взаимодействия между органами власти разных уровней для продвижения инициатив города и использования возможностей федеральных и региональных программ.

Александр Козловский рассказал о направлениях федеральной работы и возможностях поддержки территорий. Отдельное внимание было уделено вопросам промышленности, предпринимательства, подготовки кадров и привлечения дополнительных ресурсов на развитие городской инфраструктуры. Депутаты гордумы обсудили поддержку местных производителей и предпринимателей, в том числе защиту российского рынка и меры поддержки предприятий, испытывающих конкуренцию со стороны импортной продукции и крупных маркетплейсов.

Отдельный блок вопросов касался подготовки специалистов. Участники встречи обсудили необходимость развития системы среднего профессионального образования и создания дополнительных возможностей для молодых специалистов для обеспечения предприятий города квалифицированными кадрами. Вопросы городской инфраструктуры и строительства обсудили с Антоном Морозом. В числе тем – развитие комфортной городской среды, увеличение объёмов строительства, реализация инфраструктурных проектов и использование современных механизмов поддержки муниципалитетов.

Также участники подняли вопросы развития детского спорта и поддержки общественных инициатив. Представители городского актива рассказали о работе волонтёрских и общественных организаций, ветеранских объединений и проектах, направленных на поддержку жителей. Депутаты и представители общественности смогли задать вопросы, касающиеся наиболее актуальных для города направлений.

«Такие встречи позволяют напрямую обсуждать вопросы, которые сегодня стоят перед городом, и определять конкретные направления дальнейшей совместной работы», – отметил модератор встречи, заместитель главы города Сергей Гусев. По итогам встречи участники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия депутатов разных уровней, общественных организаций и городского сообщества для объединения ресурсов и компетенций в решении практических задач развития Великих Лук.

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