«Будьте бдительны»: полиция просит псковичей проверить дачи на наличие наркосодержащих растений

10:52, 15 августа 2026, ПАИ

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2026» проходит на территории Псковской области. Её проводят полицейские во взаимодействии с представителями других заинтересованных ведомств, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

В управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напомнили об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Так, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества и административная ответственность за непринятие мер для уничтожения дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Также карается законом незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Жителей региона просят обратить особое внимание на свои дачные участки и предупредить соседей. Наркозависимые могут высаживать мак на чужих грядках, а затем приходят его собирать. Практически все сорта этого цветка содержат наркотические вещества.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по номерам (8 8112) 59-22-33 (телефон доверия УМВД), 66-16-49 (дежурная часть УМВД России по Псковской области), 59-37-00 (дежурная часть управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области).