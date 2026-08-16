Как узнать свой биологический возраст, рассказала врач

21:23, 16 августа 2026, ПАИ

Паспортный возраст не всегда совпадает с состоянием здоровья. Один человек в 50 лет может быть активным, а другой уже к 35 годам сталкивается с хроническими заболеваниями. Врач – акушер-гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике Виктория Кулагина рассказала, что такое биологический возраст, как его измерить и какие факторы влияют на старение.

Биологический возраст отражает, насколько эффективно функционируют органы, ткани и клетки человека в сравнении с людьми того же хронологического возраста. Генетика, питание, уровень физической активности, качество сна, стресс, хронические заболевания и другие факторы влияют на скорость старения, отметила врач в интервью «Известиям».

Два человека, родившихся в один год, могут значительно отличаться по состоянию здоровья через несколько десятилетий. У одного может сохраняться нормальный обмен веществ и хорошая физическая форма, а у другого появляются признаки преждевременного старения.

Старение – это комплексный процесс, на который влияют десятки факторов, в том числе образ жизни, окружающая среда, питание, физическая активность, стресс, вредные привычки, хронические заболевания и гормональные изменения.

Генетика играет роль, но большинство факторов связано с повседневными привычками. Современная медицина всё больше внимания уделяет профилактике заболеваний и развитию геронтологии – науки о старении и способах сохранения здоровья.

С возрастом в организме накапливаются повреждения клеток, изменяются функции иммунной системы, нарушается работа митохондрий, усиливаются воспалительные процессы и укорачиваются теломеры – защитные участки хромосом. Все эти процессы происходят одновременно и определяют индивидуальную скорость старения.

По словам Виктории Кулагиной, современные методы позволяют лишь частично оценить биологический возраст, так как пока нет единого точного теста для его определения. Для оценки состояния организма проводятся комплексные анализы крови, определяются уровень глюкозы и холестерина, работа печени и почек, воспалительные маркеры, гемоглобин и другие показатели.

Помимо лабораторных исследований, важны и функциональные показатели организма: скорость ходьбы, мышечная сила, способность сохранять равновесие и максимальное потребление кислорода. Физическая форма часто является индикатором того, насколько эффективно организм справляется с возрастными изменениями.

Также оценивается состояние сердечно-сосудистой системы: артериальное давление, эластичность сосудов и другие параметры. В некоторых случаях сосудистый возраст может значительно превышать паспортный.

Однозначного ответа на вопрос об омоложении пока нет, отметила Виктория Кулагина. Однако исследования показывают, что изменение образа жизни может улучшить некоторые показатели, связанные со старением. Наилучшие результаты дают регулярная физическая активность, нормализация веса, качественный сон, отказ от курения, контроль давления, уровня сахара и холестерина и полноценное питание.

Однако врач предупредила о риске чрезмерных обещаний в области anti-age. Заявления о возможном омоложении организма на 10–20 лет или о полном прекращении старения пока не имеют достаточного научного подтверждения.

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