Своё для своих. Экономика России всё больше базируется на собственном фундаменте

12:49, 20 августа 2026, ПАИ

Российская экономика прямо на наших глазах продолжает проходить глубокую перестройку. Главный смысл происходящего, пожалуй, в том, что устойчивость измеряется уже не способностью «переждать» внешнее давление, а умением создавать новые источники роста внутри страны, менять торговую географию, запускать производство и давать регионам больше возможностей для развития.

На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Александр Новак представил ход реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Сам план – это по сути попытка ответить на ключевой вопрос ближайших лет: за счёт чего Россия будет расти дальше, когда прежние внешние условия радикально изменились?

По словам Новака, за последние три года реальный ВВП России увеличился более чем на 10% – в среднем примерно на 3,3% ежегодно, что выше среднемировой динамики. Важен не только сам рост, но и его содержание: экономика всё больше опирается на внутренний спрос, собственные инвестиции, промышленное производство и новые логистические связи.

Конечно, любые макроэкономические показатели воспринимаются людьми через повседневную жизнь: через работу, доходы, цены, перспективы для семьи и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому структурная перестройка не должна оставаться набором терминов из правительственных докладов. Она становится реальной тогда, когда в регионах появляются производства, когда бизнес может инвестировать, а человек – найти более производительную и достойно оплачиваемую работу.

Один из наиболее заметных сдвигов последних лет – изменение структуры роста. В числе драйверов всё более заметную роль играет обрабатывающая промышленность: машиностроение, электроника, химия, фармацевтика, робототехника. Это те сферы, где создаётся более высокая добавленная стоимость, а значит – формируются компетенции, рабочие места и задел на годы вперёд. К слову, это хорошо заметно и по развитию южного промышленного кластера в Псковской области, и ОЭЗ «Моглино» под Псковом.

План структурных изменений предусматривает последовательное увеличение доли высокотехнологичных и несырьевых отраслей, включая обрабатывающие производства, НИОКР, информационные технологии, финансовый сектор, туризм и креативные индустрии. Одновременно предполагается сократить относительную зависимость экономики от нефтегазового комплекса.

Это принципиальный момент. Долгое время разговор об экономике России неизбежно сводился к ценам на сырьё. Сегодня страна по-прежнему располагает мощным ресурсным сектором, но задача шире: превратить природные доходы и накопленный промышленный потенциал в основу для развития технологий, переработки, собственного оборудования и новых рынков.

Наглядный пример – инвестиции. Главным структурным сдвигом Александр Новак назвал рост финансирования инвестиций из внутренних источников вместо внешних. Доля интеллектуальных активов в инвестиционной структуре, по его словам, выросла до 7%, а доля бюджетных инвестиций снизилась до 15,4%. Это означает, что в экономике постепенно укрепляется запрос не только на строительство и материальные активы, но и на технологии, программные решения, инженерные разработки, исследования.

Технологический суверенитет часто воспринимают как красивую формулу, однако её практический смысл тоже очень конкретен. Это возможность не ждать поставок критически важного оборудования, не зависеть от чужих программных решений, не оказываться в ситуации, когда развитие отрасли останавливается из-за внешнего запрета или разрыва производственной цепочки.

Поэтому в фокусе – стратегии развития искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем, а также формирование платформенной экономики. Речь не о попытке закрыться от мира, а о способности самостоятельно разрабатывать и внедрять технологии, сохраняя свободу выбора партнёров и направлений сотрудничества.

У России уже есть серьёзная база: научные школы, инженерная традиция, сильные IT-команды, промышленные предприятия, университеты и региональные центры компетенций. Но сам по себе этот потенциал не работает автоматически. Нужны инвестиции, спрос со стороны компаний и государства, подготовка кадров, современные стандарты регулирования. Именно поэтому в плане структурных изменений так важны вопросы производительности труда, автоматизации, цифровизации и снятия избыточных административных барьеров.

Перестройка внешней торговли стала одним из самых зримых результатов последних лет. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте достигла 84%, а расчёты в национальных валютах – 89%. Эти цифры показывают, насколько масштабно изменилась экономическая карта страны.

При этом важнейшей опорой роста остаётся внутренний спрос. Российские предприятия активнее ориентируются на потребности внутри страны, а развитие несырьевого неэнергетического экспорта позволяет отечественным компаниям искать покупателей за рубежом не только для сырья, но и для продукции переработки, оборудования, продовольствия, услуг и технологий.

Невозможно говорить о сильной национальной экономике, если возможности для развития сосредоточены лишь в нескольких крупнейших городах. Поэтому закономерно, что план был дополнен блоком о сбалансированном развитии регионов.

Речь идёт о снижении долговой нагрузки субъектов, вовлечении неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот, сокращении бюджетной дифференциации и улучшении инвестиционного климата. Для регионов это не абстрактные формулировки. Это возможность направлять больше средств не на обслуживание старых долгов, а на дороги, коммунальную инфраструктуру, школы, больницы, индустриальные площадки и поддержку местного бизнеса.

Особенно важно, что региональная экономика – это не только крупные заводы. Это фермерские хозяйства, туристические проекты, перерабатывающие предприятия, сервис, малый бизнес, ремесленные производства, культурные инициативы. Там, где появляется нормальная инфраструктура и понятные правила, возникает предпринимательская активность. А за ней – занятость, налоги и качество жизни.

План структурных изменений до 2030 года задаёт именно такую логику: рост не должен быть случайным и не должен зависеть от одного фактора. Его основой должны стать инвестиции, технологическое развитие, производительность труда, новые рынки, сильные регионы и расширение возможностей для людей. Как отметил Александр Новак, реализация этих мер должна вывести экономику на целевую траекторию роста.

Главный вывод: российская экономика не застыла в обороне. Она меняется – местами непросто, небыстро, но последовательно. И от того, насколько качественно будут реализованы эти структурные решения, зависит не только статистика ВВП, но и то, каким будет экономическое будущее страны: более самостоятельным, технологичным, производительным и устойчивым.