«Красота, рождённая в сердце»: педагог из Пскова одержал победу на всероссийском конкурсе

16:40, 20 августа 2026, ПАИ

Учитель школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина города Пскова Андрей Ярославлев стал победителем Всероссийского педагогического конкурса методических разработок «Основы религиозных культур и светской этики: методика преподавания и организация современного урока». Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Конкурсную работу педагога «Красота, рождённая в сердце» высоко оценила экспертная комиссия за качественное выполнение, полноту содержания и соответствие тематике.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 2 октября в Москве на площадке национального центра «Россия» пройдёт VI Всероссийский форум классных руководителей. Делегация Псковской области примет участие в мероприятии