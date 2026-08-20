«Красота, рождённая в сердце»: педагог из Пскова одержал победу на всероссийском конкурсе
Учитель школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина города Пскова Андрей Ярославлев стал победителем Всероссийского педагогического конкурса методических разработок «Основы религиозных культур и светской этики: методика преподавания и организация современного урока». Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.
Конкурсную работу педагога «Красота, рождённая в сердце» высоко оценила экспертная комиссия за качественное выполнение, полноту содержания и соответствие тематике.
Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 2 октября в Москве на площадке национального центра «Россия» пройдёт VI Всероссийский форум классных руководителей. Делегация Псковской области примет участие в мероприятии
Работы молодых режиссёров покажут на фестивале «Кассета с родительской полки» в Пскове
Диалог поколений через кино: в Пскове пройдёт кинофестиваль «Кассета с родительской полки»