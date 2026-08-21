Зёрнышко к зёрнышку. Как правильно распорядиться хорошим урожаем

10:52, 21 августа 2026, ПАИ

Российское зерно в 2026 году вновь становится показателем устойчивости страны. Если нынешний темп сохранится, рубеж в 100 млн тонн будет пройден уже в ближайшие дни, и, по оценке министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, этого объёма достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей России. Псковской области тоже есть чем похвастаться.

В сельском хозяйстве особенно важно не попасть в ловушку одной красивой цифры. Урожай измеряют тоннами, но за ними стоят годы, а не отдельный сезон кропотливой работы: новые сорта, техника, удобрения, мелиорация, логистика, работа селекционеров и аграриев, а также готовность рисковать в отрасли, где итог во многом всё ещё решают дождь, ветер и температура.

И всё же цифры впечатляют. В 1999 году валовой сбор зерна в России составлял 54,7 млн тонн. Сейчас страна подходит к отметке в 100 млн тонн (и это не итоговая цифра), а лучшие результаты новейшей истории выглядят ещё масштабнее: 158 млн тонн в 2022 году, 145 млн – в 2023-м и 141,5 млн тонн – в 2025-м.

Трёхкратный рост по сравнению с концом 1990-х – это не просто эффект удачного сезона. Это история о том, как российское сельское хозяйство перестало быть отраслью постоянного выживания и превратилось в один из ключевых источников внутренней стабильности и внешнеторгового потенциала. Словосочетание «битва за урожай» осталась в прошлом, уступив место высокотехнологичной работе.

В середине июля уборка ещё шла с отставанием примерно на 2,5 млн гектаров, во многом из-за погодных условий, хотя было собрано уже более 21 млн тонн. Через несколько недель ситуация выправилась: полевая работа ускорилась, а отдача с гектара стала заметно выше прошлогодней. Именно такая способность компенсировать стартовые сложности и отличает зрелую аграрную систему от той, которая целиком зависит от одного удачного месяца.

В Псковской области в этом году с урожайностью зерновых тоже все складывается более чем успешно. «В этом году мы собираем 47 центнеров с гектара. Если сравнивать с 2024 годом, то тогда мы собрали 32 центнера с га. Прошлый год не беру – был форс-мажор по погоде», – рассказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

Глава регионального Минсельхоза отметил, что в этом году ожидают очень хорошие урожаи и по картофелю, и по рапсу, и по другим овощным культурам. «Заготовительные работы кормовых тоже идут хорошо. Так что если погода не подведёт, будут прекрасные урожаи», – сказал он.

Хороший урожай полезен только тогда, когда он превращается в доход для агрария и доступный продукт для потребителя. Иначе рекордные тонны рискуют стать проблемой: зерно нужно вовремя высушить, сохранить, довезти до переработчика или экспортного терминала, продать по цене, которая позволит хозяйству подготовиться к следующей посевной.

Так что убранный урожай – это всего лишь этап. Для внутреннего рынка это запас прочности. Для животноводства – кормовая база. Для пищевой промышленности – сырьё. Для регионов – занятость, налоги и инвестиции. Для экспорта – возможность оставаться заметным игроком на мировом зерновом рынке.

Россия за четверть века прошла путь от 54,7 млн тонн зерна до регулярных урожаев, превышающих 140 млн. Теперь главный признак успеха – не единичный рекорд, а повторяемость результата. Урожай 2026 года ещё будет подсчитан в окончательных цифрах, но уже сегодня можно сказать: российское поле всё увереннее работает не в логике «лишь бы хватило», а в логике долгосрочного запаса, эффективности и возможности выбирать, куда направлять собранное зерно.