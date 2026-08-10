Цыганский джаз исполнят в Варлаамовской башне Пскова

13:02, 10 августа 2026, ПАИ

Новый концерт проекта «Театр. Музыка. Музей» пройдёт в Варлаамовской башне Пскова в пятницу, 21 августа. Для слушателей выступит музыкальный проект «Кос Бэнд» (Kos Band) и сыграет цыганский джаз, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Джаз-мануш, или цыганский джаз, или цыганский свинг – это европейское музыкальное направление, зародившееся в 1930-х годах и соединяющее музыку цыган мануш (синти) с американским джазом. Центральный инструмент – акустическая гитара», – объяснили в музее.

Для гостей выступят Иван Фёдоров (гитара), Михаил Иванов (бас), Ярослав Погодин (перкуссия) и Павел Комляков (гитара).

Концерт пройдёт в два сеанса: в 18:00 и 20:00 в Варлаамовской башне на улице Леона Поземского, 46. Подробности можно узнать на сайте Псковского музея-заповедника.