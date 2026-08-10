Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Цыганский джаз исполнят в Варлаамовской башне Пскова

Новый концерт проекта «Театр. Музыка. Музей» пройдёт в Варлаамовской башне Пскова в пятницу, 21 августа. Для слушателей выступит музыкальный проект «Кос Бэнд» (Kos Band) и сыграет цыганский джаз, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Джаз-мануш, или цыганский джаз, или цыганский свинг – это европейское музыкальное направление, зародившееся в 1930-х годах и соединяющее музыку цыган мануш (синти) с американским джазом. Центральный инструмент – акустическая гитара», – объяснили в музее.

Для гостей выступят Иван Фёдоров (гитара), Михаил Иванов (бас), Ярослав Погодин (перкуссия) и Павел Комляков (гитара).

Концерт пройдёт в два сеанса: в 18:00 и 20:00 в Варлаамовской башне на улице Леона Поземского, 46. Подробности можно узнать на сайте Псковского музея-заповедника.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 августа 2026

Заслуженный артист России Владимир Мищук даст бесплатный концерт в «Михайловском»
10 августа 2026

Псковская филармония открывает 83-й сезон
10 августа 2026

Участок трассы Невель – Язно – граница с Белоруссией ремонтируют в Невельском районе
10 августа 2026

На Запсковье появилась полноценная зона отдыха с игровым комплексом и велопарковкой
10 августа 2026

Названа зарплата для максимальных пенсионных баллов в 2026 году
10 августа 2026

Опасный комар – переносчик малярии появился в России
10 августа 2026

Что в бутылке: эксперт рассказал откуда берётся минеральная вода
10 августа 2026

Более 4300 объектов ЖКХ в России модернизировали при участии Фонда развития территорий

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...