Жизнь в 60+: как работает гериатрическая служба в Псковской области

14:49, 31 августа 2026, ПАИ

Как устроена работа гериатрического центра на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн, рассказала ПАИ врач-гериатр медицинского учреждения Дарья Ульвачева.

По её словам, всего на территории Псковской области открыто пять кабинетов врача-гериатра, а также доступны 30 гериатрических коек. В регионе организована доставка пациентов из сельской местности транспортом медорганизации в гериатрический центр для проведения дополнительных скринингов, консультации врачей-гериатров, врачей-реабилитологов и госпитализации.

В госпитале ветеранов работает паллиативная служба, которая призвана облегчить боль и улучшить качество жизни пациентов: к ним выезжает фельдшер, а при необходимости направляются и узкие специалисты.

На приём к гериатру в госпитале могут попасть пациенты в возрасте 60 лет и старше с диагнозом старческой астении, добавила Дарья Ульвачева.

Отметим, гериатрический центр создали на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн в 2020 году в рамках национального проекта «Демография».

ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» (ПГВВ) – координационно-методический центр для участников СВО и членов их семей.

Ветераны боевых действий и приравненные к ним категории граждан (по приказу МЗ РФ №173н от 09.04.2024) имеют право внеочередного прямого обращения в консультативно-диагностическое отделение. Также в КДО обслуживаются пациенты пожилого возраста, направляемые через медицинскую систему записи из всех учреждений здравоохранения Псковской области.

Направления: дневной стационар, КДО, паллиативная помощь, комплексная реабилитация. Мощности: 55 коек круглосуточно, 45 – дневной стационар, КДО на 250 посещений в смену. Реабилитация: единственный в регионе полный цикл (амбулаторно + стационары). Мультидисциплинарные бригады, цифровые технологии. Оснащение: 219 единиц оборудования: Lokomat А3, LEXO с БОС, ЛФК, массаж, психо- и арт-терапия.

На базе ПГВВ работает региональный координационно-методический центр медицинской помощи ветеранам СВО. Контакты: 8-906-224-20-66, (8 8112) 29-89-41. Регистратура госпиталя: (8 8112) 58-95-72. Адрес: Псков, улица Лагерная, 3.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. ГБУЗ ПО «ПГВВ». ИНН 6027014266, erid: 2W5zFGzTa73.