В Великих Луках 2 сентября несколько раз включат сирены

14:09, 31 августа 2026, ПАИ

2 сентября в Великих Луках проведут дополнительную комплексную проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны, сообщили ПАИ в администрации города.

Проверка пройдет с 8:00 до 13:00 в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области.

В течение этого времени на территории города будут неоднократно включать звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевых установок.

Жителей Великих Лук просят сохранять спокойствие и не волноваться: включение сирен связано исключительно с проверкой работоспособности системы оповещения.