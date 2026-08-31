В Великих Луках 2 сентября несколько раз включат сирены
2 сентября в Великих Луках проведут дополнительную комплексную проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны, сообщили ПАИ в администрации города.
Проверка пройдет с 8:00 до 13:00 в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области.
В течение этого времени на территории города будут неоднократно включать звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевых установок.
Жителей Великих Лук просят сохранять спокойствие и не волноваться: включение сирен связано исключительно с проверкой работоспособности системы оповещения.