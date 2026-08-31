Владимир Путин предложил сделать постоянным безвизовый режим между Россией и Китаем

20:24, 31 августа 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС заявил, что РФ готова перевести безвизовый режим между странами на постоянную основу при условии, что китайская сторона сочтёт это возможным и полезным.

Глава государства отметил значительный рост турпотока между государствами: в первом полугодии показатель увеличился на 43 % благодаря действующей практике безвизового въезда, пишет ТАСС.

Напомним, 1 декабря 2025 года президент России подписал указ, согласно которому граждане КНР (на основе принципа взаимности) могут приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней (первоначально – до 14 сентября 2026 года). Китай ранее ввёл аналогичный режим для россиян, после чего стороны взаимно продлили действие безвизового въезда до конца 2027 года.

По данным посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя, в первом квартале 2026 года турпоток из Китая в Россию вырос почти в полтора раза на фоне отмены визовых требований. В МИД КНР подчеркнули, что дальнейшее продление безвизового режима позволит ещё сильнее укрепить дружбу между странами.

Ранее сообщалось, что соглашение с партнёрами из Уханя заключил ПсковГУ.