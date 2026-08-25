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Общество

Соглашение с партнёрами из Уханя заключил ПсковГУ

Делегация ПсковГУ посетила Китайскую Народную Республику для установления межуниверситетских контактов. В составе делегации первый проректор Ольга Серова и заместитель руководителя Передовой инженерной школы Союзного государства (ПИШ) Дмитрий Гринёв, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В Ухане Ольга Серова и Дмитрий Гринёв подписали соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и Уханьской международной образовательной консалтинговой компанией «Фэнъя».

Документ закрепил достигнутые ранее договорённости о совместных программах обучения. Теперь китайские студенты смогут обучаться в ПсковГУ по модели «3 + 2» (три года в Китае плюс два года в России).

«В первые три года обучения студенты начнут учить русский язык и познакомятся с нашими преподавателями, которым предстоит работать в Китае. Совместная образовательная программа даст специалистам ПсковГУ больше знаний о подготовке профессионалов в китайских вузах. В свою очередь мы также сможем передать собственный опыт обучения инженеров и расширить работу университета по обучению русскому языку как иностранному», – отметила первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.

Особое внимание во время поездки уделили визиту в Уханьский профессиональный колледж программного обеспечения и инжиниринга. Сегодня в колледже обучается более 14 тысяч студентов – это будущие специалисты в сфере программного обеспечения и автоматизации технологических процессов. Учащиеся колледжа и студенты Передовой инженерной школы ПсковГУ будут участвовать в программах академического обмена.

Из года в год Псковский государственный университет расширяет партнёрские связи с зарубежными образовательными организациями. В минувшем учебном году в ПсковГУ получало образование 1 000 иностранных студентов из 19 стран мира.

Ранее сообщалось, что Псков и китайский Мяньян намерены расширять сотрудничество в экономике, туризме и образовании.

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