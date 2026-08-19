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Общество

Тысячу заражённых импортных ирисов уничтожат в Псковской области

На складе временного хранения инспектор Россельхознадзора при проверке партии импортных цветов обнаружил признаки их заражения: среди тысячи ирисов, которые везли из Латвии в Псков, нашли опасного вредителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Цветы были выращены в Нидерландах.

Лабораторные исследования в Северо‑Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили: в ирисах есть западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – карантинный объект.

Заражённые цветы нельзя ввозить на территорию страны. По решению собственника партию уничтожат.

Ранее сообщалось, что в Псковской области из-за томатного трипса уничтожат полторы тысячи импортных роз.

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