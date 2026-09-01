Более 35 тысяч заявлений подано на ДЭГ в Псковской области

14:14, 01 сентября 2026, ПАИ

Более 35 тысяч избирателей в Псковской области подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по данным на 31 августа. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

По словам Игоря Сопова, накануне вечером количество поданных заявок превысило 35 тысяч. Он отметил, что рост интереса к ДЭГ связан с удобством этого формата.

«С 2022 года дистанционное электронное голосование работает в Псковской области, оно удобно для наших избирателей. Я прекрасно это понимаю. Мы также видим, что дополнительное информирование помогает», – пояснил председатель облизбиркома.

Сопов также напомнил, что заявление на участие в ДЭГ можно подать до 14 сентября включительно. Голосование в дистанционном формате пройдёт с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября, при этом у участников ДЭГ есть возможность голосовать в ночное время.

В случае проблем с интернетом избиратели могут обратиться на любой участок в области, где им предоставят компьютер и доступ в сеть. Кроме того, совместно с управлением цифрового развития и связи правительства Псковской области будет создана карта более 300 точек бесплатного Wi-Fi по всей области. «Можно будет подойти, например, к ДК, библиотеке, школе, администрации округа, где будет Wi-Fi, и там проголосовать», – добавил он.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель».