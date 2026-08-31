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Общество

Сентябрь в Псковской области будет теплее климатической нормы

В сентябре в Псковской области ожидается неустойчивая погода. В течение месяца периоды потепления будут сменяться дождливыми днями, а во второй половине сентября температура постепенно начнет снижаться, сообщается в прогнозе на месяц от регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Для сравнения, среднемесячная температура воздуха в сентябре в регионе составляет +10,6…+11,9 градуса. Норма месячного количества осадков – от 55 до 63 мм.

В этом году среднемесячная температура прогнозируется на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. При этом месячная сумма осадков ожидается в пределах 70–100 % от климатической нормы.

В первой декаде сентября будет относительно тепло. Преобладающая дневная температура воздуха составит +16…+21 градус, ночью столбики термометров будут показывать +10…+15 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца прогнозируется постепенное понижение температуры. Днем воздух будет прогреваться до +12…+17 градусов, а ночью температура составит +6…+11 градусов. В отдельные ночи возможно похолодание – до 0…-2 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погоду на Северо-Западе России будет определять атлантический циклон. Он принесёт в регион дожди, местами осадки будут сопровождаться грозами и порывистым усилением ветра.

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