Броня для трубы

09:44, 03 сентября 2026, ПАИ

Государство и бизнес действуют в одной связке по защите нефтеперерабатывающих заводов – и, судя по заявлениям с Восточного экономического форума, эта связка работает эффективно.

На полях ВЭФ вице-премьер Александр Новак дал, пожалуй, самое подробное описание того, как сегодня устроена защита российской нефтепереработки. Смысл сказанного сводится к четырём пунктам.

Во-первых, нефтяной бизнес отнёсся к вопросу предельно ответственно: компании выделили собственные средства на обеспечение безопасности инфраструктуры и координируют действия с Минобороны и Росгвардией. В последние месяцы, отметил вице-премьер, эта работа была усилена «с учётом усилившихся атак».

Во-вторых, плановые летние ремонты сдвинуты на более поздние сроки. Сейчас примерно 10% мощностей находится в ремонте, но это вынужденное восстановление – и оно идёт в ускоренном режиме, зачастую быстрее нормативных сроков. Модернизация, предусмотренная инвестиционными соглашениями, начнётся после того, как заводы вернутся в строй.

В-третьих, защита обходится дорого. «Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки – это большие убытки», – сказал Новак.

И в-четвёртых: НПЗ в России сегодня защищены лучше, чем в ОАЭ, потому что расчёт ведётся «исходя из более жёсткой модели угроз».

Отсылка к ОАЭ появилась не случайно: вопрос вице-премьеру задали именно про эмиратский опыт. Весной и летом в Абу-Даби и у аэропорта Дубая над резервуарными парками возвели сплошные многослойные металлические каркасы – их построили примерно за четыре месяца после того, как один из резервуаров был поражён дроном.

Различие в подходах при этом принципиальное. Эмираты накрывают единым каркасом весь резервуарный парк, вынося конструкцию на максимальное расстояние от ёмкостей: взрыв происходит не у стенки, а в стороне. Российская практика – ограждать каждый резервуар отдельно, что дешевле, но зазор между конструкцией и стенкой получается меньше.

Собственные решения у страны есть: «Ростех» представил модульный каркас «Паутина», рассчитанный на попадание БПЛА массой до 200 кг, – с болтовыми, а не сварными соединениями, чтобы монтаж был возможен на пожароопасных объектах. Система пока в опытной эксплуатации.

Отдельный механизм – президентский указ № 604 от 24 августа. Он позволяет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если собственник не принял меры безопасности, действовал неэффективно против угрозы БПЛА или затянул восстановление повреждённого объекта. Управляющим по умолчанию становится Росимущество; распоряжаться имуществом оно не вправе, расходы покрываются из доходов самого объекта.

Новак подчёркивает: случаев применения не было, нарушений, подпадающих под указ, у предприятий ТЭК не выявлено. Президент уточнял, что о национализации речи не идёт, а смысл документа – объединить усилия бизнеса, регионов, силовиков и Минобороны.

Способность российской экономики и отдельных ее отраслей быстро и гибко реагировать на угрозы стала, пожалуй, для многих западных недоброжелателей в очередной раз сюрпризом.