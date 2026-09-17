Прояви характер, спаси Псковскую область!

15:49, 17 сентября 2026, ПАИ

18–20 сентября жителей Псковской области ждут выборы нового состава депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы. И от этого решения напрямую зависит, будет ли в регионе доступная медицина, новые рабочие места, хорошие дороги, а самое главное – вернётся ли жизнь в малые города и села Псковской области.

Псковщина – уникальный регион с богатой историей и хорошим промышленным и туристическим потенциалом. Но сейчас это вымирающий регион, который выживает лишь за счет дотаций из федерального центра.

Хватит это терпеть! У ЛДПР есть четкая программа «100 дней преобразования России» и реальные решения, чтобы вернуть России величие, а нашей родной земле – экономическую самостоятельность и достойную жизнь!

ЛДПР будет добиваться:

новой программы развития села, которая будет реально работать;

выравнивания зарплат бюджетников: учитель, врач, работник культуры в регионе должны получать заработную плату наравне с федеральным центром;

прекращения ликвидации школ, поликлиник, ФАПов и домов культуры;

реформы налогового и бюджетного законодательства, чтобы деньги оставались в регионах – там, где их заработали;

новой индустриализации, чтобы производство в регионе стало выгодным для местных производителей.

В Псковском региональном отделении ЛДПР есть сильная команда настоящих профессионалов, которая знает, как добиться этих изменений! Список кандидатов в Заксобрание от ЛДПР возглавляют Сергей Леонов и Антон Минаков – люди, которые знают регион и готовы работать на результат!

*Заказчик – Избирательное объединение «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».