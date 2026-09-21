Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму в округе №150

Александр Козловский набирает более половины голосов в округе №150

03:51, 21 сентября 2026, ПАИ

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский набирает 50,38 % голосов в Псковском одномандатном округе № 150 после обработки 95,98 % протоколов. У Дмитрия Михайлова (КПРФ) – 12,66 %, у Натальи Тудаковой («Справедливая Россия») – 7,29 %. Такие данные приводит ЦИК России.

За мандат депутата Госдумы в округе № 150 борются девять кандидатов: Александр Козловский («Единая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди»), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Павел Бикташев («Родина»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Кирилл Сорокин («Зелёные») и Евгений Васильев («Яблоко»).

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.