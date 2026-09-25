Дорога на юг. Поехали!

11:10, 25 сентября 2026, ПАИ

В конце лета съездил я на автомобиле на свою малую родину – в город Кореновск Краснодарского края. Посетил и другое место, где более глубокие корни моей семьи, – Дон. Всего намотал чуть более 5 400 километров. Проблем не было – ни со мной, ни с авто, ни с бензином. Конечно, не всё прошло гладко, но в целом поездкой остался доволен.

Ехать? Не ехать?

Этим летом обстановка для дальних путешествий на автомобиле складывалась не самая лучшая, и я долго сомневался – ехать или нет. Я смотрел новости по телевизору, читал в интернете, писал и звонил родным на Кубань – проблемы с бензином были повсеместно. Особенно часто в сообщениях про острый дефицит упоминались Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области, а это как раз добрая половина моего маршрута.

Однако бензиновая проблема вскоре начала уходить, и я решился. Еду! Тем более что в следующем году с поездкой на юг у меня точно ничего не получится, планы совершенно другие, а загадывать ещё дальше – дело неблагодарное.

Кстати, как только в 1996 году в моей семье появился первый автомобиль, я ежегодно летом ездил в свой родной город, пропустил лишь дважды, но и дважды ездил по два раза за год. Так что эта поездка должна была стать 30-й, юбилейной.

Резерв не пригодился

Заправил свой автомобиль «до полного», плюс в багажнике две 20-литровых канистры (иметь резерв тогда советовало большинство автомобилистов). И вперёд! Путь мой пролегал через восемь регионов нашей необъятной страны (Псковская, Смоленская, Брянская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край). Туда и обратно – ровно по 2000 километров и 1200 км на Дон (туда и обратно) – за весь путь в 5400 километров из резерва не использовал ни одного литра бензина. В Псковской области бензин был на всех АЗС. Выезжая из своего региона, в Усвятах, на последней заправке я опять дозаправился «до полного». А дальше…

А дальше и в Смоленской области, и в Брянской, и в Орловской замелькали информационные стелы АЗС или с тёмным дисплеем, или с прочерками, или с нулями на них, то есть – бензина нет. И это, конечно, напрягало. Но, выбрав метод передвижения, рекомендованный многими автопутешественниками, на всём пути туда и обратно проблем с бензином я не испытал: ехал до израсходования половины бака и только после этого начинал внимательнее вглядываться в информационные стелы придорожных автозаправочных станций в поисках более-менее для меня подходящей АЗС.

Попадались и немаленькие очереди, но я туда не совался, самое долгое стояние в очереди на АЗС у меня было дважды – по 35 минут. Заправлялся только на сетевых заправках – везде цена в пределах 64-66 рублей за 1 литр Аи-92. На частных заправках наличие бензина было редкостью, а цены варьировались от 100 до 140 рублей за тот же литр Аи-92.

Проехав через восемь областей туда и обратно, к удивлению и удовлетворению выяснил, что на всём моём маршруте только в Псковской области был бензин на всех, как сетевых заправках, так и частных, любых марок (Аи-92, Аи-95 и ДТ) и с редким ограничением в 30 литров.

СуперАЗС

Очень понравились новые огромные автозаправочные станции известной компании в Липецкой и Воронежской областях, повстречавшиеся мне при движении в южном направлении. Я заправлялся на обеих. Не знаю, как они точно классифицируются, но я бы им присвоил категорию супер или гиперАЗС: удобный подъезд, великолепный дизайн самого здания, 16 подъездов к заправочным колонкам, и они все до единой работают, широкие площадки перед колонками и вокруг здания АЗС, вместительные стоянки и рядом с ними крытые беседки, скамейки, столики, техническая зона (бесплатные пылесос, компрессор), для большегрузных автомобилей отдельный въезд, свои заправочные колонки с дизельным топливом и отдельный выезд.

Внутри здания АЗС самый настоящий торговый центр со своей кухней, кафе, с отделами продаж продовольствия, хозяйственных товаров, бытовой и электронной техники, одежды, сопутствующих товаров и многого другого. Здесь же уютные туалетные комнаты и даже душевые. Бензин можно оплатить не только в любой кассе, но и через терминалы самообслуживания.

А самое главное: практически нет очередей из автомобилей, бензин есть всех марок и отпускается без ограничений! Когда я подъехал, то на ближних колонках стояло по четыре-пять автомобилей, на средних – по два-три, а на противоположном краю – по одному-два, где я и заправился, затратив не более десяти минут. Очень удобно, красиво и даже элегантно. Такая же АЗС этой компании строится и в Ростовской области.

В общем, в даль-дальнюю ездить можно, но с резервом бензина в багажнике спокойнее. А ещё обязательно иметь с собой наличные деньги: интернета нет почти нигде, Wi-Fi далеко не на каждой АЗС, а потому по карте можно и не заправиться.

Отвлекающий манёвр

Встречались и АЗС, где я восторга не испытывал. Очень раздражали автозаправочные станции с медийными экранами на стелах. Я, как водитель, подъезжая к пункту заправки, хочу в первую очередь видеть, есть ли там интересующий меня бензин и по какой цене, от этого зависело, буду я там останавливаться или нет. Но вместо этого на огромном ярком экране в течение 20-30 секунд, пока стела находится в поле моего зрения, я успевал увидеть только рекламу кофе или пирожков с булочками. Ну, не тормозить же, дожидаясь появления необходимой мне информации, торможение на автомагистралях, где высокая средняя скорость плотного потока автомобилей, – это небезопасно.

Неужели на таких дисплеях нельзя сократить по времени демонстрацию одного в пользу другого?

Я в принципе против медийных экранов: рекламой и контентом они серьёзно отвлекают внимание водителя от дорожной обстановки. Вместо того, чтобы один раз мельком взглянуть на стелу, мгновенно считать необходимую тебе информацию (интересует только наличие и цена бензина), приходится или задерживать взгляд на экране, или окидывать его взглядом несколько раз, отвлекаясь от дороги.

И второй, на мой взгляд, неправильный момент, тоже связанный с медийными экранами. На некоторых АЗС огромные придорожные дисплеи были чёрными и не показывали ничего, но автомобили на заправке стоят, заправляются и их не так уж и много. Моя реакция – конечно, надо сворачивать и заправляться. На одной из таких АЗС встал в очередь, а когда уже подъехал к колонке, то вижу, что пистолет с моим бензином заблокирован, то есть моего бензина на данной заправке нет. Пришлось заправляться более дорогим и менее подходящим для моего авто 95-м бензином (мой – Аи-92).

Я бы не заехал на эту АЗС и не усугублял бы ситуацию с очередью, у меня ещё полбака бензина имелось, но, простояв в очереди полчаса, жалея о потраченном времени, залил и 95-й. И я такой был не один. На моё возмущение у кассы, мол, почему такое происходит, почему на дисплее нет информации, в ответ услышал: «Нет интернета, извините».

Руководители компании ранее с гордостью сообщали автомобилистам, что внедрили единую систему управления экранами на АЗС: автоматизировали цены, рекламу, контент и это позволило ускорить обновления и увеличить продажи. О том, что интернета иногда не бывает и надо как-то продублировать необходимую для водителей информацию при въезде на АЗС (переносные стойки-книжки, например, где даже от руки можно написать), – это не продумали.

Мне повезло

Неорганизованность и несогласованность служб серьёзно влияют на безопасность движения. 22 августа я ехал по трассе «Дон» в северном направлении и неподалёку от города Шахты Ростовской области встрял в пробку ровно на один час. В этом месте участок большой протяжённости уже давно ремонтируется, бетонными отбойниками разделены встречные потоки и отгорожена обочина от проезжей части. Стало предельно узко.

И на этом же участке дороги оказалась АЗС с наличием бензина, за которым выстроилась очень большая очередь. Хвост очереди вытянулся и на трассу, исключив из движения одну из двух полос. Позже я прочитал сообщение Госавтоинспекции по Ростовской области: «Днём 22 августа на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка. Затор растянулся примерно на девять километров по направлению в сторону Москвы. Ситуацию на дороге дополнительно осложняют сразу три ДТП. Одной из причин стала большая очередь на АЗС неподалеку от мемориального комплекса «Журавли». Водителей просят соблюдать дистанцию и не выходить на проезжую часть».

Получилось, что мне повезло – я очень вовремя проехал этот участок, а мог там и застрять надолго. И возникает вопрос: как такую ситуацию не предусмотрели, ведь было очевидным, что появившийся бензин и очередь на этой АЗС обязательно создадут затор на и без того проблемном участке трассы.

Через два дня на обратном пути в этом же месте затора из автомобилей не было, как и бензина на АЗС. Но когда я ехал в южном направлении 19 августа, то примерно в этом же месте стал невольным свидетелем жуткой аварии с участием сразу 14 автомобилей. И очень похожая ситуация – ремонт дороги, бетонными отбойниками до предела заужена проезжая часть, поток машин очень плотный. Но об этом отдельно и подробнее.

Массовое ДТП и заблокированный проезд

Цвет моего маршрута на большем его протяжении был жёлто-зелёный: ремонт на ремонте с временными дорожными знаками и разметкой жёлтого цвета. Ремонт этих дорог, по которым я езжу уже 30 лет, и особенно магистрали «Дон» – явление регулярное и, даже можно сказать, постоянное. Но в этом году ремонтируемых участков встречалось, как никогда, много. Дорожники стараются проводить свои работы, как можно меньше сдерживая и ограничивая движение и в первую очередь думая о безопасности, как автомобилистов, так и о своей. И не всегда у дорожных служб организация безопасного движения проходит гладко.

Проезжая 19 августа по одному из самых протяжённых (около 25 километров) ремонтируемых участков возле города Каменска-Шахтинского Ростовской области, я стал очевидцем крупной аварии на встречной двухрядной полосе. Масштаб аварии меня поразил! На другой день в интернете я прочитал следующее сообщение от ГИБДД по Ростовской области: «По предварительным данным, 50-летний водитель фуры Peterbilt с полуприцепом, двигаясь в северном направлении, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся транспортом, что спровоцировало цепные ДТП еще с 13 машинами».

Из других источников я узнал, что в этой аварии пострадали 16 человек, шестерых доставили в больницу. По данным сервиса с картами, к 18:00 затор в северном направлении достиг одиннадцати километров, а в южном протянулся более чем на восемь. И только к 20:00 автомобильное движение на этом участке удалось частично разблокировать.

Так совпало, что я проезжал мимо минут через 10-15 после дорожного происшествия. На месте ЧП уже были машина скорой помощи и экипаж ДПС. Куча (без преувеличения) повреждённых, и очень серьёзно, автомобилей, среди которых и фуры, и легковушки, плотно закупорили обе полосы движения в северном направлении, образовав пробку в прямом смысле слова. Это чудо, что в таком месиве никто не погиб.

Автомобилям, ехавшим в северном направлении, объехать это место или съехать с дороги было невозможно, так как и слева и справа проезжая часть была огорожена бетонными отбойниками и очень была похожа на жёлоб бобслейной трассы. Даже спасателям МЧС из «Центроспаса» на автомобиле со спецоборудованием было не пробиться к месту происшествия.

Наша колонна двигалась медленно, и я видел, как спасатели, ехавшие в северном направлении к месту аварии, тщетно пытались сдвинуть автомобили в сторону и освободить себе проезд, но образовывающийся промежуток между отбойником и вплотную сдвинутыми бок о бок автомобилями всё равно был недостаточным для их проезда. И так устроена временная четырёхполосная трасса (две полосы туда, две обратно) на протяжении более двух десятков километров.

По сути, этот сложнейший участок дороги представляет из себя подобие очень длинного тоннеля. Но во всех тоннелях предусмотрены аварийные карманы, аварийные выходы. Почему же здесь ничего подобного не предусмотрено? Почему об этом никто не подумал? Просматривая в интернете информацию о подобных ДТП в Ростовской области на трассе «Дон», без удивления узнал, что в этом году и именно на этом ремонтируемом участке дороги таких происшествий, только с меньшим количеством участников и пострадавших, уже было не два и не три.

Напряжённая автомагистраль

На автомагистраль М-4 «Дон» я выехал в городе Ельце Липецкой области, и мне предстояло проехать по ней до пункта назначения 930 километров. О проблемах с бензином, нескончаемых ремонтах на этой трассе я уже рассказал, но это ещё не всё. Главное – это огромная нагрузка на магистраль. М-4 «Дон» – самая загруженная автомагистраль страны – в сутки здесь проезжает почти 60 тысяч автомобилей (16 августа 2026 года зафиксирован рекордный суточный трафик этого лета – 58,7 тысячи авто).

«Росавтодор» и другие дорожные службы работают беспрестанно, но с каждым годом увеличивающееся количество автотранспорта опережает темпы строительства и ремонта. На моих глазах за 30 лет трасса из однополосной стала двухполосной на всём её протяжении, из простой асфальтированной дороги превратилась в автомагистраль: потоки разделены, нет одноуровневых пересечений, не менее двух полос, специальные съезды и развязки, тихоходный транспорт запрещён. Была проделана огромная работа. Но увеличивающемуся и уплотняющемуся потоку машин всё равно было тесно и от этого небезопасно.

Частично проблему решают платные участки этой магистрали. На моём маршруте их семь общей протяжённостью 463 километра, то есть ровно половина пути. Что такое в моём понимании «платная дорога»? Это повышенные комфорт, безопасность и скорость передвижения. Но скоростными большая часть платных дорог так и не стала – во многих местах качество дорожного полотна не выдерживает критики. На правой полосе очень много неровностей – асфальтное покрытие страдает от ежегодно повышающихся нагрузок от большегрузных автомобилей.

В Краснодарском крае качество платных дорог высокое, но и там магистраль скоростной не стала. А причиной тому – отсутствие в ночное время дорожного освещения.

Повстречалось мне лишь три участка скоростной трёхполосной платки. Да, там отличная дорога, за трёхполосным движением будущее магистрали «Дон», но её протяжённость пока не значительная, в общей сложности не более 70 километров.

И ещё одна особенность есть у платных дорог – это стоимость проезда по ним и ежегодное её увеличение. На разных участках плата разная, от 3,5 до 5,2 рубля, у меня вышло в среднем 4,3 рубля за один километр. В выходные дни тариф выше, причём в этом году, оказалось, что и пятница теперь владельцами платных дорог приравнена к таковым. В общей сложности на платные участки я потратил чуть больше 3 200 рублей, а это ровно одна полная заправка бензобака моего авто. Я бы за эти деньги проехал ещё 600 километров. Дороговато выходит.

Интересная альтернатива

Некоторые платки я объезжал по альтернативным участкам. В Липецкой области альтернативная дорога – это старая трасса М-4, которая проходит параллельно новой, а вернее, новую построили параллельно старой. Так вот, иначе как издевательством над автомобилистами я этот участок бесплатной дороги (как и многие другие) назвать не могу. Судите сами, в населённых пунктах, через которые в Липецкой области проходит альтернативка, ограничение скорости в 30 километров в час, плюс камеры, плюс «лежачие полицейские», плюс светофоры на каждом даже незначительном перекрёстке, плюс излишнее множество пешеходных переходов в непонятных местах.

За этими населёнными пунктами некогда федеральная трасса (возможно, её статус и сейчас не изменился) превращается в узкую двухполоску с невозможностью обгона и ограничением скорости до 40 километров в час. Сплошная разделительная линия, запрещающая обгон, тянется на многие километры. На одном из таких участков я упёрся в медленно едущие фуры. Дорога ровная, видимость более километра, так и хотелось обогнать. Но перехотелось: на встречной полосе на обочине увидел стоящие машины ДПС и нарушителя, вероятнее всего, там оформляли протокол, а за пересечение сплошной линии – лишение прав, как минимум на полгода.

А ведь этот участок ни по интенсивности движения, ни по качеству дороги, ни по её профилю никакой опасности в этом месте, на мой взгляд, не представляет. «Мы никого не заставляем пользоваться платными участками дорог, это исключительно выбор водителей», – заявляют на форумах автомобилистов представители владельцев платных дорог.

Где дороги лучше?

Но самые плохие дороги на моём пути встретились в Смоленской и Брянской областях – много участков с разбитым дорожным полотном, латка на латке, трещины, ямы, колейность. Ужасное состояние мостов и виадуков – стыки и дорожное полотно там просто жесть. Ремонты идут, но какие-то они вялотекущие и затрагивают лишь небольшие участки.

И вот, проехав 5 400 километров по автомобильным дорогам европейской части России, могу с гордостью заявить и констатировать факт: на моём маршруте самыми лучшими оказались дороги Псковской области. И это не квасной патриотизм, а реальное сравнение две недели назад лично мною увиденного и прочувствованного. Ещё три года назад я плевался и ругался, мне было очень стыдно за качество платной региональной дороги на участке Невель – Усвяты. Но её отремонтировали, и сейчас она в хорошем состоянии.

Отдельно хочу отметить нашу часть федеральной дороги Р-23 на участке Пустошка – Невель – Опочка: отличное дорожное покрытие, идеальная разметка, обочины укреплены и выровнены, кюветы обустроены и трава везде скошена. И по обе стороны от дороги – сказочные виды псковского леса. По таким дорогам едешь, любуешься, и душа поёт.

Совет по навигации

К слову, в Невеле, надо же, в первый день своей поездки я слегла заблудился в своём же регионе. По привычному маршруту было не проехать, ремонт в центре города и указатель «Объезд» в левую сторону. Объезд был указан, а вот выезд – нет. И где-то я промахнулся, выехал за город совсем в другом, не нужном мне месте, пришлось возвращаться. И навигатор не помог.

Кстати, о навигаторах. Помогала мне в смартфоне навигационная система «Яндекс. Карты». В Псковской области, где помощь и не очень-то была нужна, приложение работало идеально, а в Смоленской экран моего телефона погас, светилась лишь стрелочка-указатель – ни карты, ни маршрута, ни цифровых, ни голосовых подсказок не осталось. И лишь на заправке в Брянской области мне подсказали, что, оказывается, для того, чтобы эта система бесперебойно работала, необходимо скачать в смартфон из интернета карту той области, по которой едешь, и лучше делать это заранее.

Попытался я это исправить там же, у них был Wi-Fi, но скорость скачивания оказалась такой медленной, что я от этой затеи отказался. Так и ехал без навигатора. А приложение «Яндекс. Карты» очень хорошее и удобное, я к нему уже привык – и маршрут подскажет, и о превышении скорости звуковыми сигналами известит, и о приближении к камерам видеофиксации предупредит.

Приехав в родной Кореновск, я закачал карты всех мне необходимых областей. И при поездке на Дон, и при возвращении в Псков – совсем другое дело. Помогала бы мне эта программка и на первой половине пути, возможно, я бы не нарушил и избежал единственного штрафа за всю мою поездку за превышение скорости. Я себя считаю опытным и дисциплинированным водителем, но с тех пор, как на дорогах появились камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения, мне ни разу не удалось проехать этот маршрут так, чтобы не получить хотя бы один штраф.

Такая вот сложная, но интересная дорога на юг.

На долгом пути в Краснодарский край и обратно были полезные и познавательные остановки в очень интересных и живописных местах: парк Лога в Старой Станице, по масштабам и красоте соревнующийся с краснодарским парком Галицкого, парк «Патриот» в Каменске-Шахтинском – такого количества экспонатов техники, вооружения, а с недавних пор военной авиации и беспилотных аппаратов, пожалуй, нет нигде.

Не проезжал я и мимо памятников донским казакам, находясь на родине Михаила Шолохова, и мимо интересного уголка памяти дорожных строителей с паровым дорожным катком «Миражъ» в Смоленской области, и нескольких других, не менее увлекательных мест, о чём можно будет прочитать во второй части моего рассказа о поездке на юг.