Современный кинозал откроют в Доме культуры в Пыталово

09:59, 04 сентября 2026, ПАИ

Современный кинозал будет оборудован в городском Доме культуры в Пыталово. Такое решение принято по итогам конкурсного отбора Фонда кино, направленного на развитие киносети в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Об этом в своём официальном канале сообщила глава округа Вера Кондратьева.

В этом году победителями признали 141 учреждение культуры, из Псковской области в перечень вошёл только Дом культуры города Пыталово.

Фонд кино окажет поддержку учреждению для оснащения зала мультимедийным оборудованием. После открытия в кинозал начнут поступать новинки отечественного проката одновременно с кинотеатрами крупных городов.

«Для Пыталово – это не просто техническое обновление: это создание полноценного культурного центра, где кино станет частью повседневной жизни, инструментом просвещения и объединения жителей», – отметила Кондратьева.

Зал будет оснащён большим экраном и качественным звуком. По условиям программы Фонда кино, не менее половины всех сеансов должны быть отведены под демонстрацию российских фильмов.