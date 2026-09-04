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Общество

Современный кинозал откроют в Доме культуры в Пыталово

Современный кинозал будет оборудован в городском Доме культуры в Пыталово. Такое решение принято по итогам конкурсного отбора Фонда кино, направленного на развитие киносети в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Об этом в своём официальном канале сообщила глава округа Вера Кондратьева.

Фото: ПАИ

В этом году победителями признали 141 учреждение культуры, из Псковской области в перечень вошёл только Дом культуры города Пыталово.

Фонд кино окажет поддержку учреждению для оснащения зала мультимедийным оборудованием. После открытия в кинозал начнут поступать новинки отечественного проката одновременно с кинотеатрами крупных городов.

«Для Пыталово – это не просто техническое обновление: это создание полноценного культурного центра, где кино станет частью повседневной жизни, инструментом просвещения и объединения жителей», – отметила Кондратьева.

Зал будет оснащён большим экраном и качественным звуком. По условиям программы Фонда кино, не менее половины всех сеансов должны быть отведены под демонстрацию российских фильмов.

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