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Культура

Главный режиссёр Ивановского театра: Псковский зритель искушённый, но благодарный

Псковский зритель искушённый, но благодарный, заявила главный режиссёр Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 24 сентября.

Ольга Штырляева. Фото: ПАИ

Ведущая программы Юлия Красавина напомнила, что на брифинге в Пскове министр культуры отметила: псковский зритель искушённый, но благодарный. Штырляева подтвердила, что эти слова полностью совпадают с её личным восприятием и с восприятием актёров, которые уже работали на сцене.

«Был первый спектакль, и вначале немножко такое рассеянное было состояние в зале, но примерно на седьмой минуте вдруг что-то случилось. Как будто тумблер повернули. Зрители полностью во внимании, зрители полностью в сюжете, полностью в спектакле. Вот это тот момент. Привыкание какое-то происходит», – сказала Штырляева.

Она отметила, что привыкание зрителя – это естественный процесс, который можно сравнить с человеческими проявлениями. «Это как с любым человеческим проявлением. Вот, например, кушаем мы все разное, даже кухня во всех регионах разная, вкусовые приоритеты. Так же, конечно, и восприятие», – подчеркнула режиссёр.

Штырляева также отметила, что восприятие спектакля зависит от множества факторов, в том числе от менталитета зрителей. «Конечно, здесь много факторов, влияющих на разное восприятие. Как вы уже сказали, менталитет. А бывают национальные территории, где свой менталитет. Разные конфессии тоже накладывают отпечаток на восприятие, например, того или иного сюжета», – пояснила она.

По словам Штырляевой, у театра в каждом городе есть своё лицо и зрители привыкают к определённой манере преподнесения материала. «И вот здесь уже выбор зрителя, захочет ли он что-то новенькое попробовать или скажет: нет, я вот к этому привык [тому, что показывают в театре его города], а вот это мне не нравится. Поэтому вот это всегда такая небольшая лотерея восприятия зрителя», – подчеркнула режиссёр.

При этом, по её словам, основное, что остаётся неизменным, – это актёрский талант и режиссёрская мудрость.

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