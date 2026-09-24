Псковская актриса: Ребёнок – самый требовательный зритель

15:52, 24 сентября 2026, ПАИ

Ребёнок – самый требовательный зритель, удержать его внимание сложнее, чем внимание взрослого. Об этом заявила актриса Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 24 сентября.

«Если взрослый человек покупает билет в театр, и он готов идти на приезжий театр, чтобы посмотреть что-то новенькое, он, как искушённый зритель, будет ходить на все приезжие спектакли и на любые новые постановки, то ребёнка нужно цеплять постоянно», – сказала Зубрилина.

Она отметила, что взрослый зритель, заплатив деньги, будет сидеть в зале хотя бы какое-то время. «Он заставит себя посмотреть этот спектакль, чтобы не упустить возможность что-то получить», – пояснила актриса.

Зубрилина подчеркнула, что ребёнок ведёт себя иначе. «Ребёнку совершенно всё равно на такие вещи. Если ему не нравится – он не будет сидеть в зале. Поэтому удержать внимание ребёнка, я считаю, это сложнее, чем удержать внимание взрослого, который сам по своему желанию заплатил деньги и пришёл на тебя посмотреть», – сказала она.

Режиссёр Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева в свою очередь добавила, что в детском восприятии речь идёт о честности. «Когда мы спрашиваем взрослого, как тебе спектакль, он может в чём-то промолчать, как бы из интеллигентности, чтобы не обидеть или ещё что-то. А ребёнок не заморачивается такими проблемами. Он говорит то, что чувствует», – пояснила режиссёр. По её словам, если ребёнок говорит, что ему всё понравилось, но не может уточнить, что именно, значит, он не погрузился в спектакль. «А если дальше отвечает – значит, погрузился», – заключила Штырляева.