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Общество

Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове

Выставка работ псковского художника-символиста, участника специальной военной операции Алексея Ильвеса «Иди и смотри» открылась в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом ПАИ сообщила руководитель филиала фонда Надежда Васильева.

  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове
    Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»

Алексей Ильвес погиб в 2025 году при выполнении боевого задания. Выставка организована по инициативе его вдовы Анастасии Ильвес. «История этой выставки началась с одного искреннего жеста: Анастасия передала в дар нашему филиалу фонда одну из картин Алексея. С этого момента зародилась идея – собрать работы художника и показать их псковичам», – рассказала Надежда Васильева.

Алексей Ильвес родился в Пскове, профессионального художественного образования не получил. Его картины – портреты в необычной технике, фантастические пейзажи, экзотические цветы, символы космоса и вечной любви. «Яркие краски, хорошо читаемые акценты, никакой прятки за полутонами – душа художника говорит со зрителем напрямую», – отметила руководитель филиала фонда.

Часть экспозиции ранее была представлена в библиотеке имени Валентина Курбатова и арт-пространстве «Аквариум». Теперь работы героя можно увидеть в филиале фонда «Защитники Отечества». Как заметила Анастасия Ильвес, «картины Алексея остались, они продолжают с нами говорить его голосом». Выставка будет работать в ближайшие недели.

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