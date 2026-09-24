Выставка работ погибшего участника СВО Алексея Ильвеса открылась в Пскове

17:13, 24 сентября 2026, ПАИ

Выставка работ псковского художника-символиста, участника специальной военной операции Алексея Ильвеса «Иди и смотри» открылась в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом ПАИ сообщила руководитель филиала фонда Надежда Васильева.



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»















Алексей Ильвес погиб в 2025 году при выполнении боевого задания. Выставка организована по инициативе его вдовы Анастасии Ильвес. «История этой выставки началась с одного искреннего жеста: Анастасия передала в дар нашему филиалу фонда одну из картин Алексея. С этого момента зародилась идея – собрать работы художника и показать их псковичам», – рассказала Надежда Васильева.

Алексей Ильвес родился в Пскове, профессионального художественного образования не получил. Его картины – портреты в необычной технике, фантастические пейзажи, экзотические цветы, символы космоса и вечной любви. «Яркие краски, хорошо читаемые акценты, никакой прятки за полутонами – душа художника говорит со зрителем напрямую», – отметила руководитель филиала фонда.

Часть экспозиции ранее была представлена в библиотеке имени Валентина Курбатова и арт-пространстве «Аквариум». Теперь работы героя можно увидеть в филиале фонда «Защитники Отечества». Как заметила Анастасия Ильвес, «картины Алексея остались, они продолжают с нами говорить его голосом». Выставка будет работать в ближайшие недели.