Антон Мороз и Евгений Васильев сложили полномочия депутатов Псковской гордумы

11:17, 25 сентября 2026, ПАИ

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Антона Мороза, представлявшего округ № 3 в Пскове, и Евгения Васильева, избранного по округу № 6, приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной сессии сегодня, 25 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что Антон Мороз избирался по единому списку «Единой России» в Госдуму и претендует на мандат.

А Евгений Васильев был избран в Законодательное Собрание Псковской области по одномандатному округу № 2, где одержал победу, набрав 7 218 голосов избирателей.