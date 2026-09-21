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Политика

Единороссы лидируют во всех 13 одномандатных округах на выборах в Заксобрание Псковской области

Кандидаты от «Единой России» лидируют в одномандатных избирательных округах на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте облизбиркома.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

В округе № 1 лидирует Алексей Севастьянов («Единая Россия», 5 039 голосов), на втором месте – Юрий Конов (КПРФ, 2 460), на третьем – Сергей Самокиш («Новые люди», 1 862 голоса).

В округе № 2 лидирует Евгений Васильев («Единая Россия», 6 062 голоса), на втором месте – Дмитрий Михайлов (КПРФ, 2 625 голосов), на третьем – Евгений Васильев («Яблоко», 1 614 голосов).

В округе № 3 лидирует Елена Синёва («Единая Россия», 6 097 голосов), на втором месте – Евгений Сотник (КПРФ, 2 411 голосов), на третьем – Виктор Яшин («Справедливая Россия», 1 566 голосов).

В округе № 4 лидирует Юрий Сорокин («Единая Россия», 5 927 голосов), на втором месте – Наталья Романовская (КПРФ, 2 350 голосов), на третьем – Яна Иванова («Яблоко», 1 667 голосов).

В округе № 5 лидирует Дмитрий Белюков («Единая Россия», 11 038 голосов), на втором месте – Николай Чувайлов (КПРФ, 1 914 голосов), на третьем – Надежда Григорьева («Яблоко», 1 201 голос).

В округе № 6 лидирует Юлия Ярышкина («Единая Россия», 8 785 голосов), на втором месте – Сергей Матвеев (КПРФ, 1 332 голоса), на третьем – Юрий Павлинов (ЛДПР, 887 голосов).

В округе № 7 лидирует Андрей Ключко («Единая Россия», 9 078 голосов), на втором месте – Александр Конашенков («Яблоко», 2 061 голос), на третьем – Иван Гориславский (КПРФ, 1 769 голосов).

В округе № 8 лидирует Дмитрий Мельцер («Единая Россия», 10 122 голоса), на втором месте – Сергей Алексеев («Справедливая Россия», 2 923 голоса), на третьем – Сергей Петров (КПРФ, 2 076 голосов).

В округе № 9 лидирует Михаил Каратыш («Единая Россия», 7 620 голосов), на втором месте – Борис Прилипкин (КПРФ, 1 808 голосов), на третьем – Вячеслав Коев (Партия пенсионеров, 1 193 голоса).

В округе № 10 лидирует Надежда Васильева («Единая Россия», 8 698 голосов), на втором месте – Пётр Алексеенко (КПРФ, 2 475 голосов), на третьем – Людмила Маринова (ЛДПР, 1 669 голосов).

В округе № 11 лидирует Игорь Дитрих («Единая Россия», 10 962 голоса), на втором месте – Екатерина Сорокина (КПРФ, 2 984 голоса), на третьем – Николай Салов (ЛДПР, 1 889 голосов).

В округе № 12 лидирует Андрей Козлов («Единая Россия», 11 972 голоса), на втором месте – Ольга Одинцова (КПРФ, 2 726 голосов), на третьем – Василий Русаков (ЛДПР, 1 895 голосов).

В округе № 13 лидирует Дарья Козьякова («Единая Россия», 12 744 голоса), на втором месте – Александр Баев (КПРФ, 3 724 голоса), на третьем – Виктория Огирок («Справедливая Россия», 2 473 голоса).

Выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание будет сформировано из 26 депутатов: 13 избираются в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий. В бюллетени по партийным спискам были включены восемь объединений.

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