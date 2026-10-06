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Спорт

Более 100 участников собрали чемпионат и первенство Пскова по рукопашному бою

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою, посвящённые памяти псковских пограничников, погибших при выполнении служебных задач по охране государственной границы РФ в Суджанском районе Курской области, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя Псковской области.

  • Более 100 участников собрали чемпионат и первенство Пскова по рукопашному бою
    Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области
  • Более 100 участников собрали чемпионат и первенство Пскова по рукопашному бою
    Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области
  • Более 100 участников собрали чемпионат и первенство Пскова по рукопашному бою
    Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области
  • Более 100 участников собрали чемпионат и первенство Пскова по рукопашному бою
    Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области
  • Более 100 участников собрали чемпионат и первенство Пскова по рукопашному бою
    Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области

Турнир состоялся в спортивном клубе «Спарта» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Пскова и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. В соревнованиях приняли участие 139 спортсменов из пяти псковских клубов, развивающих рукопашный бой, а также из Великих Лук, Гдовского района, Печор и Пыталово. Было разыграно 28 комплектов наград.

На торжественном открытии к участникам обратился почётный гость соревнований – начальник отдела кадров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Леонид Гураль. «Мы, пограничники, в вашем спортивном состязании видим не только спорт, но и патриотизм, любовь к нашей Родине», – отметил он.

Главным судьёй соревнований работал судья всероссийской категории Андрей Синяев.

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