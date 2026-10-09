Как справиться с тревогой и осенней хандрой, рассказали психологи на радио ​«Серебряный дождь»

17:09, 09 октября 2026, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 9 октября стали заведующая отделом корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина и медицинский психолог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Архирий.

Главное из эфира:

– норма психического здоровья очень широка: даже если человек разговаривает сам с собой, это не означает, что он нездоров;

– факторы риска: стресс, переходящий в депрессию, одиночество, плохой сон, гиперответственность;

– большинство фобий формируется в детстве. Это мамина тревожность, гиперопека, критика. «Человек боится не темноты, а одиночества. Человеку нужен человек»;

– с фобиями можно работать не только психологам – ими занимаются психиатры с помощью медикаментов;

– осенняя хандра – это не что иное, как сезонное аффективное расстройство. Это состояние, когда хочется спать, есть сладкое и жирное. Что поможет? Чай или кофе с собой, а также больше общения с друзьями и близкими;

– паническая атака – это медицинский диагноз, но большинство, особенно молодежь, называет «паничкой» следствие тревоги. На самом деле, это скачок давления и затруднённость дыхания.