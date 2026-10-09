Как справиться с тревогой и осенней хандрой, рассказали психологи на радио «Серебряный дождь»
Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 9 октября стали заведующая отделом корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина и медицинский психолог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Архирий.
Главное из эфира:
– норма психического здоровья очень широка: даже если человек разговаривает сам с собой, это не означает, что он нездоров;
– факторы риска: стресс, переходящий в депрессию, одиночество, плохой сон, гиперответственность;
– большинство фобий формируется в детстве. Это мамина тревожность, гиперопека, критика. «Человек боится не темноты, а одиночества. Человеку нужен человек»;
– с фобиями можно работать не только психологам – ими занимаются психиатры с помощью медикаментов;
– осенняя хандра – это не что иное, как сезонное аффективное расстройство. Это состояние, когда хочется спать, есть сладкое и жирное. Что поможет? Чай или кофе с собой, а также больше общения с друзьями и близкими;
– паническая атака – это медицинский диагноз, но большинство, особенно молодежь, называет «паничкой» следствие тревоги. На самом деле, это скачок давления и затруднённость дыхания.
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