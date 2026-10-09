Псковский психолог: Стресс разгоняет тревожность и разрушает психику

14:50, 09 октября 2026, ПАИ

Стресс разгоняет тревожность и разрушает психику, сообщила психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Затем тревожность может переходить в страх, фобию. И это уже не защитный механизм, а состояние, которым нужно заниматься. Ещё одна большая проблема современности – деменция и депрессия. Сюда же можно добавить одиночество, которое может приводить к проблемам в психике и даже к смерти. Ведь человеку всегда нужен человек. Причем одинокими себя могут чувствовать не только пожилые, но и люди, у которых есть пара», – рассказала Елена Малыгина.

По словам специалиста, нездоровый сон или бессонница также приводят к проблемам с психикой.

Любое самолечение, напомнила Елена Малыгина, – не лучший вариант, поэтому стоит обращаться с проблемами к психологам, психотерапевтам, психиатрам.