Психолог: Вода – хороший антидепрессант
Вода – хороший антидепрессант, отметила психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Почему при панической атаке некоторые просят воды? Зачастую чтобы успокоиться. Та же еда в самолёте тоже многим помогает успокоиться, появляется чувство, что о тебе заботятся, ты не один», – пояснила Елена Малыгина.
Психолог также добавила, что тревожным людям лучше жить на низких этажах, а ещё лучше – в собственном доме.
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