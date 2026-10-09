Психолог: Вода – хороший антидепрессант

16:04, 09 октября 2026, ПАИ

Вода – хороший антидепрессант, отметила психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Почему при панической атаке некоторые просят воды? Зачастую чтобы успокоиться. Та же еда в самолёте тоже многим помогает успокоиться, появляется чувство, что о тебе заботятся, ты не один», – пояснила Елена Малыгина.

Психолог также добавила, что тревожным людям лучше жить на низких этажах, а ещё лучше – в собственном доме.