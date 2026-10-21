Министр строительства и ЖКХ региона Ксения Григорьева: МПС позволит снизить затраты оператора и не допустить резкого роста тарифа

17:04, 21 октября 2026, ПАИ

Снизить затраты регионального оператора на транспортировку отходов и не допустить резкого роста тарифа для населения – такую задачу призваны решить пять мусороперегрузочных станций и экотехнопарк, которые планируют построить в Псковской области. Эти объекты станут частью новой логистической системы, необходимой для запуска экотехнопарка в Палкинском районе, который заменит 12 действующих полигонов. О том, как устроена МПС, почему на ней запрещены сортировка и накопление отходов и какие требования предъявляются к таким объектам, – в материале ПАИ.

Как отметила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ксения Григорьева, в регионе реализуется проект по строительству экотехнопарка в Палкинском районе, который заменит 12 действующих полигонов. Все потоки отходов будут перенаправлены на новый объект, а существующие полигоны подлежат рекультивации.

«Важным условием запуска экотехнопарка является формирование новой логистической системы вывоза отходов, включающей как раз строительство таких мусороперегрузочных станций», – пояснила Григорьева, добавив, что в таком объекте прежде всего нуждается северная часть региона.

По словам министра, работа направлена прежде всего на снижение объёмов захоронения и уменьшение ущерба окружающей среде.

«Мусороперегрузочная станция становится необходимой вспомогательной логистической инфраструктурой: она позволит снизить прежде всего затраты регионального оператора на транспортирование отходов и, как следствие, не допустить резкого роста тарифа для населения», – подчеркнула министр.

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами, предусматривающий строительство пяти МПС, уже прошёл процедуру общественных обсуждений и согласование с Минприроды России. По результатам получены замечания, которые будут устранены в установленный срок, после чего проект повторно направят на согласование.

Проект МПС в Псковском районе не проходил публичные обсуждения. Это не противоречит процедуре обсуждения территориальной схемы: схема с пятью станциями общественные обсуждения прошла, а сама станция не является объектом утилизации, обработки или размещения отходов. Поскольку оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) требуется только для объектов государственной экологической экспертизы, а МПС к таковым не относится, оценка не проводилась.

Станция также не является объектом капитального строительства – согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», экспертизе подлежат проекты строительства объектов утилизации, обработки и размещения отходов, а такие виды деятельности на МПС запрещены.

Суть объекта

Министр подробно разъяснила назначение станции. «Что такое вообще МПС? Это один из составляющих элементов транспортирования отходов. То есть на таких объектах не ведётся ни сортировка, ни накопление, ни захоронение, ни обработка отходов – это исключительно место, в котором маленький мусоровоз перегружает отходы в большой мусоровоз, тем самым сокращая транспортные плечи регионального оператора до непосредственно объектов захоронения отходов», – сказала она.

«По сути, мусороперегрузочную станцию можно сравнить с контейнерной площадкой: отходы должны быть в тот же день увезены на объекты захоронения», – добавила министр. Предварительная сортировка на объекте не представляется возможной, учитывая существующую систему сбора ТКО, включая крупногабаритные отходы.

На станциях запрещено складировать отходы: хранение допустимо не более трёх суток и только в специальных бункерах. Для станций вне границ населённых пунктов законодательство допускает накопление ТКО на срок не более 20 суток – но конкретно площадка под Ветошкой к этому случаю не относится, поскольку расположена в границах населённого пункта.

Требования и размещение

Требования к МПС установлены постановлением Правительства РФ от 16 мая 2026 года № 567. «Что представляет собой станция? Обязательно наличие ограждения, твёрдого покрытия, весов и бытовки для удобства эксплуатации такого объекта», – пояснила Григорьева. «На таких станциях запрещено законодательством складировать отходы. Хранение допустимо не более трёх суток и только в специальных бункерах», – подчеркнула она.

Для размещения станции определён земельный участок площадью 14,75 тысячи квадратных метров около деревни Ветошка на территории бывшего асфальтового завода. Участок относится к землям промышленности с видом разрешённого использования «специальная деятельность» (код 12.2).

«При выборе земельного участка учитывалось несколько факторов: вид разрешённого использования «специальная деятельность», транспортная доступность и экономическая составляющая», – пояснила министр. Санитарно-защитная зона для МПС составляет 100 метров, фактическое же расстояние до жилых домов в деревне Ветошка – 950 метров. Участок находится вне зон затопления и подтопления и не относится к землям лесного фонда.

«С учётом требований СанПиН санитарно-защитная зона от таких объектов у нас составляет сто метров от жилых зданий и остальных строений и сооружений. Поэтому на сегодня можно точно отметить, что объект создаётся в соответствии с требованиями действующего законодательства», – заключила Ксения Григорьева.

Ежесуточный объём отходов, проходящих через новую станцию, составит 225 тонн – мусор будет собираться из Псковского района и Пскова.

Жителям также сообщили контакты для обращения в случае выявления нарушений. Надзор осуществляют Псковская природоохранная межрайонная прокуратура (телефон (8 8112) 69-84-14, электронная почта info@60.mailop.ru), Управление Роспотребнадзора по Псковской области и Управление Росприроднадзора по Псковской области.