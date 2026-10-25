Врач развеяла миф о влиянии холода на иммунитет

14:48, 25 октября 2026, ПАИ

Резкое осеннее похолодание не является прямой причиной снижения иммунитета, заявила «Известиям» врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Рост заболеваемости она связывает с тем, что люди больше времени проводят в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

Переохлаждение само по себе инфекцию не вызывает, но ухудшает местную защиту дыхательных путей: охлаждение слизистых носа и горла меняет работу клеток местного иммунитета, а воздух, пересушенный из-за отопления, дополнительно ухудшает их состояние. Убедительных данных о прямом влиянии перепадов температуры на иммунитет нет – важнее длительное переохлаждение, сухой воздух, недостаток сна и тесные контакты с заболевшими, отметила врач.

Среди базовых полезных привычек Светлана Бурнацкая назвала полноценный сон, комфортную температуру и влажность в помещении, одежду по погоде и полноценное питание. Рассчитывать на иммуностимуляторы и витаминные комплексы как на гарантию защиты не стоит: добавки вроде витамина D, цинка, железа и витаминов группы B значимы, но без подтверждённого дефицита принимать их дополнительно нет необходимости. Питьевой режим важен для слизистых: специально увеличивать потребление жидкости не нужно, но при сухости воздуха стоит восполнять потери.

Частые простуды сами по себе не свидетельствуют о слабом иммунитете: взрослые могут несколько раз в год переносить респираторные инфекции. Насторожиться стоит, если они заболевания возникают необычно часто, протекают тяжело, требуют антибиотиков или человек долго не восстанавливается, – в таких случаях нужно обратиться к врачу, заключила Светлана Бурнацкая.