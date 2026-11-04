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Общество

Как уберечь ребёнка от выпадения из окна, рассказали в полиции

Как уберечь ребёнка от игр у открытого окна и их трагических последствий, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в регионе зарегистрированы случаи выпадения детей из окон. При этом подавляющее большинство несчастных случаев происходило из-за недостатка контроля со стороны взрослых за поведением детей и из-за рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна. Также свою негативную роль играли отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, непродуманная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а также наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

В полиции напомнили родителям: если дома находится маленький ребёнок, нельзя оставлять окна открытыми, использовать москитные сетки без соответствующей защиты, оставлять детей без присмотра, особенно если они играют возле окон или стеклянных дверей.

Кроме того, не следует размещать мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не смог взобраться на подоконник. Также необходимо установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.

«Соблюдение требований безопасности – важное условие в нашей жизни! Если строго следовать правилам техники безопасности, надлежащим образом обезопасить жильё и следить за своим ребёнком, то можно избежать многих серьёзных проблем. Всё это прямая задача родителей. Помните, что, отвлёкшись буквально на секунду, вы будете жалеть потом о случившемся всю оставшуюся жизнь!» – подчеркнули в ведомстве.

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