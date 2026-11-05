Два водителя лишились автомобилей за нетрезвую езду в Великих Луках

16:41, 05 ноября 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение, выявили полицейские в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 2 ноября у дома на улице Маршала Жукова инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что за рулём этой легковушки находился 56-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения.

А ночью 3 ноября по улице Пушкина на автомобиле Citroen ехал местный 48-летний житель. Он также оказался в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Транспортные средства изъяты.

В ведомстве напомнили, что за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России грозит административное либо уголовное наказание. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьёй 12.8 КоАП РФ и статьёй 264 УК РФ.